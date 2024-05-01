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Dünya

Gazze'de sessiz katliam: Enkaz altında 10 bin kayıp

İşgalci İsrail güçlerinin 207 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de binaların yüzde 85'i yıkılırken 37 milyon ton enkaz oluştu. Sivil Savunma Örgütü, Gazze'deki enkazların altında kalan 10 bini aşkın kişiye ulaşılamadığını bildirdi. Yetkililer, Gazze'deki durumu "sessiz ölüm" şeklinde nitelendiriyor.

04:00 - 1/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 01:39 - 1/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Arama çalışmalarına siviller de katılıyor.
Arama çalışmalarına siviller de katılıyor.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze'deki binaların enkazı altında ulaşılamayan 10 bin kişi olduğunu bildirdi. Müdürlük tarafından dün yapılan açıklamada, kayıp kişiler için arama çalışmalarının imkansızlıklar içinde sürdüğü belirtilerek, arama kurtarma için gerekli aletlerin çok az olduğu ve yerel halkın arama çalışmalarına katılarak sürece yardım etmeye çalıştığını aktardı. Açıklamada, yerel halkın arama çalışmalarına katılmak için başvuru yaptığı belirtilirken, "Yeterli imkanlara sahip olmamamız nedeniyle tehlikeli olsa da bu başvuruları kabul ettik. Gençler, sorumluluk göstererek cesetlerin enkaz altından çıkarılması için canla başla çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

SESSİZCE ÖLÜYORLAR

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından konuya dair yayılanan raporda, sağlık imkanlarının olmamasının Gazze'deki ölümleri sürekli artırdığı bildirildi. "Gazze'de Sessiz Ölüm" başlığı altında yayımlanan raporda, İsrail'in Gazze'ye sağlık ve hijyen malzemelerinin geçişine izin vermemesinin sıcak havalar ve enkaz altında kalan binlerce naaşın çürümesiyle birlikte büyük sağlık krizine de sebep olabileceği

uyarısı yapıldı.

ÇÜRÜMÜŞ CESETLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

İşgalci İsrail güçlerinin çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yoğunlaşan arama çalışmalarının gidişatına dair bilgi verilen açıklamada, kıt imkanlara rağmen çok sayıda naaşın enkaz altından çıkarıldığı ancak bu naaşların uzun süredir enkaz altında kalmaları nedeniyle çoğunun tamamen çürümüş olduğu aktarıldı. Naaşların çürümesinin hayatta kalan insanlar için de tehlike oluşturduğuna vurgu yapılan açıklamada, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çürümüş naaşların sebep olduğu salgın hastalıkların yayılma hızının arttığı bilgisi verildi.

KAYIPLAR ÖLÜ SAYISINA DAHİL DEĞİL

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü bombardımanlarda ölen Filistinlilerin sayısının 34 bin 534'e ulaştığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle, Gazze halkının yüzde 85'i yerinden edilirken Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası nedeniyle gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada da toplam ölü sayısına değinilirken, enkaz altında kayıp olan 10 bin kişinin kaydının alınmaması nedeniyle toplam ölü sayısına dahil edilmediği aktarıldı. Açıklamada, kayıpların da ölü sayısına eklenmesiyle birlikte toplam sayının 44 bini aştığına vurgu yapıldı.



#Gazze
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#Soykırım
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