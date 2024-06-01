Gazze'de Soykırım boyut atlıyor: Bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına değindi. "Türkiye, Gazze sorununa dikkati çeken hemen hemen tek ülke oldu." diyen Fidan, "Burada eğer Gazze'deki katliam, soykırım durdurulamazsa, hemen bir ateşkes anlaşması ve insani yardım hamlesi başlatılmazsa, akabinde iki devletli çözüme gidilmezse, bu sorunun giderek daha da büyüyeceğinin, evrileceğinin, başka aktörleri de içine alacağının ve küresel bir soruna dönüşeceğinin altını tekrar çizdik." dedi.