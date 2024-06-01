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Dünya

Gazze'de Soykırım boyut atlıyor: Bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun insani yardımları engelleyerek zulmettiği Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybederken, açlıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

12:40 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:35 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de aylardır süren katliam devam ediyor.


İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze'de insanlar bir yandan saldırılarla mücadele ederken öte yandan açlık savaşı veriyor.



İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü, sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.



Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti


Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.


Açlıktan ölenlerin sayısı 37'ye çıktı


Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.


Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı aktarılan haberde, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.



Sağlık durumu en kötüye doğru ilerliyor


İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırılarını genişletmesi ve tüm hastaneleri hizmet dışı bırakmasıyla Gazze'de "sağlık durumunun kötüden en kötüye" doğru ilerlediğine dikkat çekildi.


Deyr el-Belah kentinde, 30 Mayıs'ta, 7 aylık Filistinli bebek Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.


İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulundu.


Refah sınır kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı


Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.


Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.



Faaliyet gösteren hastane kalmadı


BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.



Can kaybı 36 bini aştı


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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