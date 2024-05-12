Gazze'de soykırım sürüyor: Can kaybı 35 bini geçti

Gazze, milat oldu bütün insanlık için. Dünya, artık eskisi gibi olmayacak: Bir Gazze’den öncesi, bir de Gazze’den sonrası olacak. Tarih, yeniden yazılacak ve böyle yazılacak artık… Gazze’den sonra nasıl bir dünya olacak, nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız peki? Bu soru üzerinde etraflıca kafa yormak, bütün boyutlarıyla bu sorunun izini sürmek zorundayız… GAZZE: ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK ŞİFRE ÇÖZÜCÜSÜ Gazze, çağımızın en büyük şifre çözücüsü işlevi görecek demiştim. Bütün çözülemeyen şifreleri