Gazze'de yakıt krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

Cezayir gazeteleri, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in saldırılarına maruz kalanlarla dayanışma amacıyla tek manşetle çıktı. Gazete yönetimlerinin ortak aldığı bu karar ile Cezayir tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.