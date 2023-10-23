|
Dünya

Gazze'de yakıt krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanıyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor. Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

08:49 . 23/10/2023 Pazartesi
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermiyor. Yakıtın tükenmenin eşiğine geldiği hastaneler alarm durumunda.


Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.


Hastanelere ve ambulanslara acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.


"Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak"


Birleşmiş Milletler'den de bölgedeki yakıtın 3 gün içerisinde tükeneceği uyarısı geldi. Açıklamada, "Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak" denildi.


Gazze Şeridi'ne yakıt sevkiyatına derhal izin verilmesi çağrısı yapıldı. Gazze'de bulunan El-Vefa hastanesi de, halka yardım çağrısı yaptı. Ellerinde yakıt bulunanların, bu yakıtları hastaneye getirmeleri istendi.


Hastanenin hizmet verebilmesi için jeneratörünün çalışır durumda kalması gerektiğinin altı çizildi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail rehine operasyonu için Gazze’ye girdi: İşte dakika dakika yaşananlar