Gazze'deki doktorlar insani dramı anlattı: İsrail askerleri özellikle sakat bırakacak noktalara ateş ediyor

Bölgede gönüllü personel bulundurun Yeryüzü Doktorları bir yandan yaralılara acil müdahalede bulunurken diğer taraftan da faaliyette olan hastanelere hasta naklinde görev alıyor.





YÜZLERCE YARALI YIĞILDI





Yeni Şafak’a konuşan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, bölgede sağlık altyapısının zaten çok güçlü olmadığını belirterek, “Eskiden beri olan Nasır ve Şifa hastanelerine yüzlerce yaralı yığılmış durumda. Acil yardım çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleleri sahada yapıyoruz. Mobil ekiplerimiz, ambulanslarımız ve taşıyabildiğimiz diğer araçlar ile acillik hastaları bölgedeki hastanelere taşıyoruz” dedi.

İKİ PERSONELİN EVİ BOMBALANDI





Aktif olarak bölgede çalışan 20 personelin olduğunu söyleyen Güney, “Daha çok hastaların nakli, acil sağlık hizmetleri gibi konularda destek veriyoruz. Kliniğimize yakın bölgelerde patlamalar oldu. Merkez binamızın camları kırıldı. İki personelimizin evleri bombalandı. Elektrikler kesik, sular akmıyor. İsrail daha önce de olduğu gibi diz gibi sakat bırakacak bölgelere ateş ediyorlar” diye konuştu.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM



