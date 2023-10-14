|
Dünya

Gazze'deki doktorlar insani dramı anlattı: İsrail askerleri özellikle sakat bırakacak noktalara ateş ediyor

Filistin’de havadan terör estiren İsrail, karadan da sivilleri hedef alıyor. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, “İsrail askerleri özellikle diz gibi sakat bırakacak noktalara ateş ediyor” dedi. Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde gönüllü olarak çalışan Mohammed Ghaniem ise “Enerji santralinin yakıtının bitmesiyle tıbbi tedaviler etkilenecek” feryadında bulundu.

Merve Safa Akıntürk
09:49 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde.

Bölgede gönüllü personel bulundurun Yeryüzü Doktorları bir yandan yaralılara acil müdahalede bulunurken diğer taraftan da faaliyette olan hastanelere hasta naklinde görev alıyor.


YÜZLERCE YARALI YIĞILDI


Yeni Şafak’a konuşan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, bölgede sağlık altyapısının zaten çok güçlü olmadığını belirterek, “Eskiden beri olan Nasır ve Şifa hastanelerine yüzlerce yaralı yığılmış durumda. Acil yardım çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleleri sahada yapıyoruz. Mobil ekiplerimiz, ambulanslarımız ve taşıyabildiğimiz diğer araçlar ile acillik hastaları bölgedeki hastanelere taşıyoruz” dedi.

İKİ PERSONELİN EVİ BOMBALANDI


Aktif olarak bölgede çalışan 20 personelin olduğunu söyleyen Güney, “Daha çok hastaların nakli, acil sağlık hizmetleri gibi konularda destek veriyoruz. Kliniğimize yakın bölgelerde patlamalar oldu. Merkez binamızın camları kırıldı. İki personelimizin evleri bombalandı. Elektrikler kesik, sular akmıyor. İsrail daha önce de olduğu gibi diz gibi sakat bırakacak bölgelere ateş ediyorlar” diye konuştu.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM


Bölgede faaliyette olan gönüllü Doktor Mohammed Ghaniem ise Şifa Hastanesi’nde yaralılara müdahale ettiklerini söyledi. Ghaniem, “Enerji santralinin yakıtının bitmesiyle tıbbi tedaviler etkilenecek. 4 yıldır tıp doktoru olarak çalışıyorum. Çatışmalara sahne oldum ancak böylesini ilk defa görüyorum. İsrail hedeflerini vururken herhangi bir kural gözetmiyor. Sivil noktaları vuruyor. Dün bu hastanenin 10 metre ilerisine bombalar atıldı. Acil müdahale için gelenler daha çok kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bu saldırılardan sonra da burada kalarak hem psikososyal hem de fizyoterapi hizmetlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#Filistin
#İsrail
#Gazze
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı 2024