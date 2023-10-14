Gazze'deki doktorlar insani dramı anlattı: İsrail askerleri özellikle sakat bırakacak noktalara ateş ediyor

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde.
Bölgede gönüllü personel bulundurun Yeryüzü Doktorları bir yandan yaralılara acil müdahalede bulunurken diğer taraftan da faaliyette olan hastanelere hasta naklinde görev alıyor.
YÜZLERCE YARALI YIĞILDI
Yeni Şafak’a konuşan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, bölgede sağlık altyapısının zaten çok güçlü olmadığını belirterek, “Eskiden beri olan Nasır ve Şifa hastanelerine yüzlerce yaralı yığılmış durumda. Acil yardım çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleleri sahada yapıyoruz. Mobil ekiplerimiz, ambulanslarımız ve taşıyabildiğimiz diğer araçlar ile acillik hastaları bölgedeki hastanelere taşıyoruz” dedi.
İKİ PERSONELİN EVİ BOMBALANDI
Aktif olarak bölgede çalışan 20 personelin olduğunu söyleyen Güney, “Daha çok hastaların nakli, acil sağlık hizmetleri gibi konularda destek veriyoruz. Kliniğimize yakın bölgelerde patlamalar oldu. Merkez binamızın camları kırıldı. İki personelimizin evleri bombalandı. Elektrikler kesik, sular akmıyor. İsrail daha önce de olduğu gibi diz gibi sakat bırakacak bölgelere ateş ediyorlar” diye konuştu.
BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
Bölgede faaliyette olan gönüllü Doktor Mohammed Ghaniem ise Şifa Hastanesi’nde yaralılara müdahale ettiklerini söyledi. Ghaniem, “Enerji santralinin yakıtının bitmesiyle tıbbi tedaviler etkilenecek. 4 yıldır tıp doktoru olarak çalışıyorum. Çatışmalara sahne oldum ancak böylesini ilk defa görüyorum. İsrail hedeflerini vururken herhangi bir kural gözetmiyor. Sivil noktaları vuruyor. Dün bu hastanenin 10 metre ilerisine bombalar atıldı. Acil müdahale için gelenler daha çok kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bu saldırılardan sonra da burada kalarak hem psikososyal hem de fizyoterapi hizmetlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.