Gazze'deki İsrail vahşetinde 33'üncü gün: Sivillerin oturduğu evlere bomba yağdırdılar

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.





Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.









Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.





Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.





Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.









İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.





Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.





Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.









El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.





İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı





İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gece boyunca baskınlarını sürdürdü, aralarında 2 gazetecinin de olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.





Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi kampüsüne askeri araçlarla baskın düzenledi.





El Halil kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Muhammed el-Atraş ve Amir Ebu Arafe adlı 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca, El Halil kentinin Devra, Harsa, Halhul beldeleri ve El-Arub Mülteci Kampı'na da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri birçok Filistinliyi gözaltına aldı.





İsrail askerleri Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilye ve Eriha kentlerine de baskınlar düzenledi. Baskınların yaşandığı bölgelerin birçoğunda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Eriha yakınlarındaki Akbet Cebr Mülteci Kampı ile Kalkilye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli silahlı direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı.





İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını da sürdürüyor.





Cleverly'den, İsrail'e "uluslararası hukuk" mesajı





İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapması gerektiğini söyledi.





3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu iddia edildi





ABD basınının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Başkan Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu öne sürüldü.







