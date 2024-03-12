Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak

96. Oscar törenine, İsrail’in aylardır katliam yaptığı Gazze’ye destek mesajları damga vurdu. Mark Ruffalo, Billie Eilish ve daha birçok sanatçı kırmızı halıda yakalarında ‘ateşkesi’ sembolize eden broşlarla poz verdi. Oyuncu Ramy Youssef da Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı.