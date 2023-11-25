Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, "Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı. Geri kalan yaralıları Şifa Hastanesi'nden tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.









"Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu çok kötü, felaket boyutunda"





Gazze Şeridi'ne giren tıbbi yardımların yetersiz olduğunu aktaran Kudra, son yardımların daha önce Gazze'ye giren yardımlardan çok daha az olduğunu ifade etti.





Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun çok kötü, felaket boyutunda ve tamamen çöktüğünü vurgulayan Kudra, Gazze'de sağlık açısından gerekli önlemlerin alınamadığını dile getirdi. Kudra "Yaklaşık 900 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece 3 hastane çok sınırlı imkanlarla çalışıyor" dedi.





İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.





İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13’ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail’e döndü.





Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





Eşref el-Kudra.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.



