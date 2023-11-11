Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail vahşetine dayanamadı: Onlarca bebek ve hasta oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.





Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.









İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.





Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı





Gazze’deki hükümeti, İsrail güçlerinin Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğunu bildirdi.





Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." ifadelerine yer verildi.









Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybetti





Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini kullandı.





Filistin Sağlık Bakanı ise Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.





Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden Cerrah Obeid: Yaralı insanları terk edemem





Sivil Toplum Kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) üyesi olan Cerrah Mohammed Obeid, kendisi ve iş arkadaşlarının Gazze'deki Şifa Hastanesindeki yaralıları terk edemeyeceğini söyledi.





Channel 4 News'a konuşan doktor Obeid, çalıştığı Şifa Hastanesindeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ının hava saldırıları sebebiyle hastaneyi terk ettiğini ancak cerrahi ve genel tıbbi işlem görmüş hastaların yürüyemeyecek durumda oldukları için hastaneyi terk edemediklerini aktardı.





Hastane çevresinde veya içinde Hamas üyeleri olup olmadığı ve silah depolanması iddiaları sorulduğunda ise hiçbir Hamas mensubunu ya da silah görmediğini, hastanede yalnızca hastaların olduğunu belirten Obeid, söz konusu hastaların ambulans eksikliğinden bölgeden tahliye edilemediğini kaydetti.





"(Hipokrat yemini etmiş) bir doktor olarak insanları korumaya söz verdim." diyen MSF üyesi Obeid, sadece bir günde 25 hastaya operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Buradan ayrılamam. Yaralı insanları terk edemem." ifadelerini kullandı.





Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ölen 100 kişi burada kazılacak toplu mezara gömülecek





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.











