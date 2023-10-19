|
Dünya

Gazze'den emekli sağlık çalışanlarına acil çağrı: 'Bir an evvel göreve başlayın'

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

22:45 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanlarını göreve çağırdı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze'deki Bakanlık sağlıkçılara seslendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında bir an evvel göreve başlamaları istenirken, ilk yardım çalışanları dahil farklı alanlardaki uzmanlara da gönüllü hizmet kapısının açıldığı kaydedildi.
Bakanlık bir diğer açıklamasında ise uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelere acil tıbbi yardımda bulunma çağrısı yaptı ve geç kalınması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının hayatını kaybedeceğini belirtti.

Açıklamada, hastanelerde, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Realme GT 5 Pro için vakit daralıyor, teknik detaylar sızdı: İşte özellikler