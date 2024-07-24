Gazzeli çocukları kasten vuruyorlar

ABD'li Yahudi ortopedi cerrahı ve Uluslararası Cerrahlar Koleji Başkan Yardımcısı Mark Perlmutter, işgalci İsrail güçlerinin barbarlıkta ulaştığı korkunç boyutu Amerikan basınına anlattı. CBS News kanalına demeç veren Perlmutter, İsrail ordusunda görevli keskin nişancıların, Gazze’de kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını söyledi. Kanal, yakın zamanda Gazze'de gönüllü olarak çalışan 20'den fazla doktora şahit oldukları durumu ve yaralanan çocukların akıbetini sordu. Nisan ayının sonundan mayıs ayının ortasına kadar Gazze'de gönüllü olarak çalışan Perlmutter, “Hiçbir yürümeye yeni başlayan bebek, dünyanın en iyi keskin nişancısı tarafından yanlışlıkla iki kez vurulmaz. Hem de vücudunun tam ortasından" dedi.

KESİNLİKLE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Ellerinde çocuklara karşı savaş suçları işlendiğini kanıtlayan belgelerin olduğunu belirten Perlmutter, hayatı boyunca bu kadar yakılmış çocuk göremediğini söyledi. Perlmutter, "30 yıldır dünyadaki kriz bölgelerinde gördüğüm tüm felaketlerin hepsinin toplamından daha kötü. İsrail ordusu çocukları kasten öldürdü. Elimizde çocuklara karşı savaş suçları işlendiğini kanıtlayan belgeler var" sözlerini sarf etti.

BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİM

30 yıldır gönüllü olarak acil durum bölgelerinde ve savaş bölgelerinde hizmet verdiğini kaydeden Perlmutter, “40 görev bölgesinde bulundum. Bunlar arasında savaşlar, cephe hattı, depremler ve doğal afetler vardı. Ama bunların hiç biri, Gazze'deki sivillerin yaşadığı katliamla eş değildi” ifadesini kullandı. Gazze’de sivil kayıpların neredeyse sadece çocuklardan oluştuğunu söyleyen doktor, “Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Eksik vücut parçaları, ezilmeler yanıklar. Sekiz yaşındaki çocuklardan baş parmak kadar şarapnel çıkardık. Keskin nişancılar tarafından iki kez vurulan çocuk hastalarım var" dedi.

TAHLİYE BEKLERKEN ÖLÜYORLAR

Filistin Çocukları Yardım Fonu'nun Yurtdışı Tedavi Programı’nın Başkanı Tareq Hailat da kanala konuşan bir diğer isim. Bugüne kadar 200’den fazla çocuğu Gazze’den tahliye ettiklerini belirten Hailat, İsrail’in mani olması sonucu çok sayıda çocuğun da tahliyeyi beklerken öldüğünü kaydetti. Gazze’de çocukların ölümle pençeleştiğini belirten Hailat, “ABD’de kırılan bir bacak, Gazze'de kırılan bir bacakla aynı değil. Gazze'de bir bacak kırılırsa büyük ihtimalle o bacak kesilir. Ve büyük ihtimalle bacak kesildikten sonra enfeksiyon kapar, bu da büyük ihtimalle öleceğiniz anlamına gelir" diye konuştu.

Hiçbir yer güvenli değil

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik son toplu tahliye emri, yaklaşık 8,7 kilometrekarelik (3,35 mil kare) alanı kapsıyor. Sözde "İnsani bölge" ilan ettiği el-Mavasi’nin yüzde 15’ini de "operasyon bölgesi" ilan eden terör devleti, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 83'üne tekabül eden bölgeye girişi yasakladı. Önceki gün Han Yunus’a yönelik başlattığı tahliye emrinden sonra 93 kişi öldüren işgalci güç, kıyı şeridinde güvenli bir bölge olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.







