Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor: İnsani kriz gün geçtikçe derinleşiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır’da El Ariş Limanı’nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek burada açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç ve su yok, açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, bütün baskıyı artırmalıyız."