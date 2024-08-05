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Dünya

Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor: İnsani kriz gün geçtikçe derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde yerel gıda üretiminin kısıtlı olması nedeniyle insani kriz gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.

17:04 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

FAO, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde tarımsal üretimde yaşanan zorluklara ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada,
"Yoğunlaşan çatışmalar, erişim kısıtlamaları ve tarım sektörüne verilen zarar, Gazzeliler için akut gıda güvensizliğini artırdı"
ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde üretimin kısıtlı olmasının yaşanan insani krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.


FAO'nun yakın zamanda uydu görüntüleri üzerinden yaptığı analize işaret edilen açıklamada, Gazze genelindeki tarımsal altyapıda ciddi hasar oluştuğu, toplam ekilebilir arazilerin yüzde 57'sinin ve seraların yüzde 33'ünün tahrip olduğu, sulama kuyularının ve güneş panellerinin zarar gördüğü belirtildi.


Ekim 2023'ten bu yana ciddi yem sıkıntısı ve su kıtlığı sebebiyle çiftlik hayvanlarının yüzde 70'inin öldüğü kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin balıkçı filosunun da yüzde 70'ine yakınının yok olduğu ifade edildi.


Açıklamada, Gazze Şeridi'nde güvenlik şartlarının el verdiği ölçüde yalnızca küçük ölçekli tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.


Gazzeli çiftçilerden Yusuf el-Mısri ve Mohamed El Yaty'nin görüşlerinin de yer aldığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle tarım ve hayvancılığın imkansız hale geldiğine işaret edildi.


Bakan Fidan Gazze sınırından dünyaya çağrı yaptı: Soykırımı durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır’da El Ariş Limanı’nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek burada açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç ve su yok, açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, bütün baskıyı artırmalıyız."


#gazze
#Tarım üretimi
#BM
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