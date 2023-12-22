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Dünya

Gazzelilerin yüzde 71’i aşırı açlığın pençesinde

İsrail, abluka altındaki Gazze’de açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’nin görüştüğü 1200 Gazzelinin yüzde 71’inden fazlası aşırı derecede açlık çekiyor. Yüzde 64’ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler yediklerini söyledi. Gazze’de kişi başına düşen temizlik ve içme suyu miktarı ise günde 1,5 litre.

04:00 - 22/12/2023 الجمعة
Güncelleme: 04:50 - 22/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro-Med, Gazze’deki bin 200 kişiyle insani durumları hakkında görüştü.
Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro-Med, Gazze’deki bin 200 kişiyle insani durumları hakkında görüştü.

Terörist İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi’nde yapılan bir araştırma korkunç durumu gözler önüne serdi. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Euro-Med, Gazze’deki bin 200 kişiyle insani durumları hakkında görüştü. Araştırmaya katılanların yüzde 71’inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.


KİŞİ BAŞI SU MİKTARI 1,5 LİTRE

Katılımcıların yüzde 98’inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64’ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi. Araştırma sonuçları, Gazze’de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 66’sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.


KALICI ATEŞKES YAPILMALI

Araştırma sonuçlarının açıklamasında, Gazze’deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail’in, Gazze Şeridi’ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı. İsrail’in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze’deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı. Açıklamada, “Gazze sakinlerinin, İsrail’in toplu cezalandırma politikası” kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi. Gazze’dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze’de “kalıcı ateşkes” çağrısı yapıldı.


Aç uyuyoruz

Gazze’de açlık kriziyle boğuşan milyonlarca Filistinli’den biri olan Ahmed Muhammed el-Halidi isimli bir çocuk sosyal medyadan yaşadıkları krizi anlattı. Gazze’de çok az şeyin bulunabildiğini ve bu ürünlerin fiyatının da oldukça yüksek olduğunu dile getiren Halidi, Gazze’de yiyecek bir şeyin olmadığını, bulabildikleriyle idare etmeye çalıştıklarını belirtti. Öğlenleri ekmeğin bazen çeyreğini bazen de yarısını yiyebildiklerini ve bununla gün boyu idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Halidi, şöyle devam ediyor: “Aç yatıyoruz. Yatmadan önce anneme yiyecek bir şey var mı diye sorunca ‘Yiyecek bir şey yok, uyu’ diyor. Hayatımızı idame ettireceğimiz bir şeyimiz yok.”


Yüzlerce yaralı tedavi edilemediği için ölüyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, bölgedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı yaralıların öldüğünü söyledi. Yazılı açıklama yapan Kudra, Gazze’deki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini vurgulayarak, “Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Tıp Kompleksi’ndeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yüzlerce yaralı hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.


KUŞATMA ALTINDA

Filistin Kızılayı da İsrail’in ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’da bulunan Filistin Kızılayı’na ait ambulans merkezini kuşatma altında tuttuğunu ve çevresine yönelik bombardımanının devam ettiğini duyurdu. İsrailli keskin nişancıların civardaki binaların çatısına konuşlandığı aktarılan açıklamada, söz konusu kuşatma ve saldırıların merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.


#Gazze
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