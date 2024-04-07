Gazze’nin her yanında ölüm var: Bomba, açlık ve salgın

İsrail’in 33 binden fazla kişiyi öldürerek soykırım yaptığı Gazze, diğer yandan salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Altyapı ve kanalizasyon hizmetinin tamamen çöktüğü, çöplerin dahi toplanamadığı kent için durum kritik seviyede. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de görülen salgın hastalıklarda artış yaşanmaya devam ettiğini belirtti. Sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de 36 hastaneden yalnızca 10'unun kısmi olarak hizmet verdiğini belirten Harris, bunların 6'sının Gazze'nin güneyi, 4'ünün ise kuzeyinde yer aldığını belirtti.

UYUZ, SUÇİÇEĞİ, SARILIK

Salgın hastalıkların kentte hızla yayıldığına işaret eden Harris, Gazze'de 83 bin 500 uyuz, 48 bin deri döküntüsü ve 7 bin 300 suçiçeği vakasının da görüldüğünü, 21 bin 300 kişide sarılık hastalığının kayıtlara geçtiğini belirtti. Barınaklarda kalan Filistinliler için durumun daha vahim olduğuna işaret eden Harris, "7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilmiş ve barınaklarda kalan Filistinliler arasında 614 bin üst solunum yolu enfeksiyonu ve 330 bin ishal vakası görüldü" ifadelerini kullandı.

KIZAMIK VAKALARI ENDİŞE VERİYOR

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sağlık merkezlerinde tespit edilen kızamık vakalarının ise endişe verici olduğunu kaydederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 27'si çocuk olmak üzere yetersiz beslenme nedeniyle 31 ölüm bildirdiğini ifade etti. Harris, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne her gün yetersiz beslenen en az 15 çocuğun ulaştığını belirtirken, hastanenin teknik malzemenin yanı sıra su, gıda ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını bildirdi.

REFAH’TA ÇÖP DAĞLARI

Kıyı şeridinde nüfusun en yoğun olduğu kent olan Refah’ta ise durum içler acısı. İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çadırlarda yaşamaya başlayan Filistinliler, toplanmayan çöpler nedeniyle salgın hastalıkların pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Refah'taki Filistinliler, çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. İsrail'in saldırılarında çöp kamyonlarının çoğu kullanılamaz hale gelen belediyeler gerekli yakıt da olmadığı için çöpleri düzenli olarak toplayamıyor.

ATIK SULAR ÇADIRLARIN ARASINDAN AKIYOR

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden Refah'a göç eden Ummu Mahmud el-Hindi, içinde bulundukları koşulların insan yaşamına uygun olmadığını söyledi. Aile bireyleri arasında çocukların yanı sıra hasta, engelli ve yaşlıların olduğunu aktaran Hindi, "Çöp kokusundan ve sinekten çadırda oturamıyoruz. Çocuklar, sinekten uyuyamıyor" dedi. Yaklaşık 5 ay önce Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç eden bir diğer Filistinli Abdulkadir Ahmed ise çadırlar arasında kanalizasyon suları aktığını ve bu sulardan hastalıkların yayıldığını dile getirdi.











