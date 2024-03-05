Gazze'nin kayıp bebekleri: Ne doğum ne de ölüm kayıtları var

İşgalci güç İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Gazze'de beslenme sorunu yaşanan çok sayıda bebek, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan yeni doğan bebekler, Beyt Lahya kentindeki Kamal Advan Hastanesi'nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.

ANNE KARNINDA ÖLÜYORLAR

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de yaklaşık 25 bin bebek dünyaya geldi. Bu her on dakikada bir çocuğun dünyaya geldiğini gösteriyor. Bazı anneler kan kaybından ölürken yeni doğan bebekleri ise açlık ve susuzluk bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre bazı bebekler anne karnında ölüyor. Anne, tıbbi imkânların yetersizliği sebebiyle uzun bir süre bebeğin alınması için bekliyor. Bu süreç içerisinde annelerde zehirlenme vakaları ile de karşılaşılıyor.

140 bin çocuk ciddi tehdit altında

Aşırı kalabalık koşullar ve sınırlı kaynaklarla mücadele eden sağlık görevlileri, anneleri sezaryen sonrası üç saat içinde taburcu etmek zorunda kalıyor. Ayrıca bu koşullar anneleri düşük, ölü doğum, erken doğum, anne ölümleri ve duygusal travma gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Hamile ve emziren annelerle bebekleri, insani olmayan koşullarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu kişiler yetersiz besleniyor ve temiz suya erişemiyor. Bu durum, iki yaşın altındaki yaklaşık 140 bin çocuğu ciddi anlamda yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

ÖLÜMLER TAHMİN EDİLENDEN FAZLA

Gazze Şeridi’nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 50 ila 60 bin arasında yeni doğan oluyor, yani ayda 5 bin doğum gerçekleşiyor. Gazze’de, bebek ölüm ve düşük oranlarında yüzde 300’den fazla artış yaşandı. Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yeni doğan bebekler kayıt altına alınmıyor, şehit olanlara ölüm belgesi verilmiyor. Bu sebeple hâlihazırda Gazze'deki bebek ölüm oranı da tam olarak bilinmiyor. Yetkililer ölümlerin, açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu görüşünde. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 534 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 bin 920 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Çocuklar zehirleniyor

Terör devleti İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde çocuklar, gıda bulamadıkları için yemek zorunda kaldıkları hayvan yemlerinden zehirleniyor. Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi doktorlarından İman Ebu Celhum, kötü beslenme, gıda zehirlenmesi ve beslenememe nedeniyle daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını söyledi. Doktor Ebu Celhum yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde giderek artan kötü beslenme vakalarının tedavisinde çok zorlandıklarını, bazı çocukların gıda zehirlenmesi yaşadığını ifade etti. Önceki gün, açlıktan arpa, mısır ve samandan oluşan hayvan yemi yemek zorunda kalan 2 çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Ebu Celhum, "İşgal yönetimi, sistematik olarak aç bırakma politikası uyguluyor. Beslenemeyen ve gerekli vitaminleri alamayan çocuklar, anneler ve yaşlıların sağlığı bozuluyor" dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLÜYORLAR

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Filistinli bebekler ve çocukların yetersiz beslenme ve yardımların engellenmesi nedeniyle dünyanın gözü önünde can vermeye devam ettiği uyarısında bulundu. Khodr, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiğine işaret ederek, Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.







