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Gazze'ye dikkati çekmek isteyen Yeni Zelandalı, Japonya'yı baştan sona koşuyor

Gazze'ye dikkati çekmek isteyen Yeni Zelandalı, Japonya'yı baştan sona koşuyor

23:141/06/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Gazze'ye dikkati çekmek isteyen Yeni Zelandalı, Japonya'yı baştan sona koşuyor
Gazze'ye dikkati çekmek isteyen Yeni Zelandalı, Japonya'yı baştan sona koşuyor

Yeni Zelandalı George Boanas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu derinleşen insani krize dikkati çekmek amacıyla Japonya'yı bir uçtan bir uca koşarak geçiyor.

The New Zealand Herald gazetesinin haberinde, Japonya'nın güneyindeki Kyuşu Adası'ndan mayıs ayının başında yola çıkan Boanas'ın, ülkenin kuzey ucundaki Hokkaido Adası'na ulaşmayı amaçladığı belirtildi.


Haberde, Boanas'ın, toplamda 2 bin 400 kilometreden uzun bir mesafeyi tek başına koşmayı planladığı ifade edildi.


Boanas'ın parkur boyunca, Filistinlilere yardımı sağlayan ve merkezi İngiltere'de bulunan Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) adlı sivil toplum kuruluşu için bağış topladığı kaydedilen haberde, Yeni Zelanda vatandaşının bu eyleminin, Filistin davasına destek verme amacı taşıdığına işaret edildi.

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