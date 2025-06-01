Gazze'ye dikkati çekmek isteyen Yeni Zelandalı, Japonya'yı baştan sona koşuyor

Haberde, Boanas'ın, toplamda 2 bin 400 kilometreden uzun bir mesafeyi tek başına koşmayı planladığı ifade edildi.

Boanas'ın parkur boyunca, Filistinlilere yardımı sağlayan ve merkezi İngiltere'de bulunan Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) adlı sivil toplum kuruluşu için bağış topladığı kaydedilen haberde, Yeni Zelanda vatandaşının bu eyleminin, Filistin davasına destek verme amacı taşıdığına işaret edildi.