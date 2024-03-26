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Dünya

Gemi faciası sonrası çöken Francis Scott Key Köprüsü'ne giden yollar kapatıldı

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü. Köprünün çökmesinin ardından polis ekipleri köprüye giden yolları kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

13:01 - 26/03/2024 Salı
AA
Gemi çarpması sonucu çöken Francis Scott Key Köprüsü'ne giden yollar kapatıldı
Gemi çarpması sonucu çöken Francis Scott Key Köprüsü'ne giden yollar kapatıldı

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü.

Köprünün çökmesinin ardından polis ekipleri köprüye giden yolları kapatarak güvenlik önlemleri aldı.




#ABD
#Köprü
#gemi
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