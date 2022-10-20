Genel Sekreter: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği NATO'yu güçlendirecek

NATO resmi sitesinde yayınlanan habere göre Genel Sekreter, "İttifaka katılmak sizi daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli kılacaktır" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın katılım sürecinin NATO'nun modern tarihindeki en hızlı süreç olduğunu ve neredeyse tüm Müttefiklerin ulusal prosedürlerini tamamladığını kaydetti. Birçok Müttefikin her iki ülkeye de güvenlik güvencesi verdiğini ve NATO'nun Baltık Denizi'ndeki varlığını artırdığını vurguladı. “İsveç ve Finlandiya herhangi bir baskıya maruz kalırsa Müttefiklerin harekete geçmemesi düşünülemez” dedi.

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