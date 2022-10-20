Dünya Genel Sekreter İsveç ve Finlandiyanın üyeliği NATOyu güçlendirecek
AVRUPA

Genel Sekreter: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği NATO'yu güçlendirecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersston'ı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım başvuruları hakkında görüşmek üzere NATO karargahında ağırladı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO'ya güç kazandıracağını aktardı.

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Genel Sekreter: İsveç ve Finlandiyanın üyeliği NATOyu güçlendirecek
Ulf Kristersson NATO Karargahı'nda

NATO resmi sitesinde yayınlanan habere göre Genel Sekreter, "İttifaka katılmak sizi daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli kılacaktır" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın katılım sürecinin NATO'nun modern tarihindeki en hızlı süreç olduğunu ve neredeyse tüm Müttefiklerin ulusal prosedürlerini tamamladığını kaydetti. Birçok Müttefikin her iki ülkeye de güvenlik güvencesi verdiğini ve NATO'nun Baltık Denizi'ndeki varlığını artırdığını vurguladı. “İsveç ve Finlandiya herhangi bir baskıya maruz kalırsa Müttefiklerin harekete geçmemesi düşünülemez” dedi.

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