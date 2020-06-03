George Clooney: Irkçılık ABD'nin pandemisi, 400 yıldır aşı bulamadık

ABD'de George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesi ülke çapında isyana yol açarken, Hollywood oyuncusu George Clooney Daily Beast'e yazdığı yazıda ırkçılığın ABD'nin pandemisi olduğunu söyledi.

George Clooney, Daily Beast haber sitesi için kaleme aldığı makalede, ABD'de siyasi liderlik, adalet ve kanun uygulamacılığının sistematik değişimden geçmesi çağrısında bulundu.

ABD'yi kasıp kavuran ırkçılık pandemisiyle mücadele için acil eylem gerektiğinden söz ederek "George Floyd'un öldürüldüğünden kimsenin şüphesi yok. Dört polis memurunun elinde son nefesini vermesine tanıklık ettik" diyen Clooney, şöyle devam etti:

"Bu protestoların ne zaman durulacağını bilmiyoruz. Başka kimsenin öldürülmemesini umuyor, bunun için dua ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki hemen hemen hiçbir şey değişmeyecek."

"Bu da bizim pandemimiz. Hepimizi enfekte ediyor ve 400 yıldır hala aşı bulacağız."

Kasımdaki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı koltuktan gönderme çağrısı da yapan 59 yaşındaki aktör, "Tüm yurttaşlarına eşit şekilde temel adilliği yansıtan politika yapıcılara ve politikacılara ihtiyacımız var. Yağmacılara ateş açmak fikri ırksal köpek düdüğü politikasından başka bir şeyolabilirmiş gibi nefret ve şiddet tohumu eken liderlere değil" dedi.

ABD'ye kalıcı değişim getirmenin tek yolunun seçim olduğu iddiasını makalesine ekledi.