Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya George Floydu öldüren eski polise emekli ikramiyesi Başvuru yaparsa yıllık 50 bin dolar
AMERİKA

George Floyd'u öldüren eski polise emekli ikramiyesi: Başvuru yaparsa yıllık 50 bin dolar

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'in, hüküm giyse dahi 1 milyon dolara yakın emekli ikramiyesi alabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Derek Chauvin
Derek Chauvin

CNN televizyonunun haberinde, Minnesota kamu çalışanları emeklilik derneğinin, ikinci derece adam öldürmekten yargılanacak Chauvin'in suçlu bulunsa bile 50 yaşına kadar emekli maaşı için başvuru hakkının bulunduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Minnesota eyaleti yasalarına göre, bu hakkın kimsenin elinden alınamadığı ve yasa değişikliğinin gerektiği ifade edildi.

George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
OYNAT 01:17
George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı.


Yıllık 50 bin dolar ve üzeri emeklilik maaşı alabilecek

CNN'nin analizine göre ise Chauvin, başvuru yapması durumunda yıllık 50 bin dolar ve üzeri emeklilik maaşı alabilecek. Bu miktar, 30 yıl gibi bir sürede 1 ila 1,5 milyon dolara denk geliyor.

Minneapolis kentinde Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan 44 yaşındaki eski polis Derek Chauvin, 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkmış, duruşmada mahkeme, Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkarmıştı.

Karara, Chauvin ve avukatı itiraz etmemiş, yaklaşık 15 dakika süren ilk duruşmada, bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlenmişti.

Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer polisler Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmıştı.

Her birine 750 bin dolarlık kefalet konulan ve Hennepin County Bölgesi Hapishanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına 29 Haziran'da devam edilecek.

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
OYNAT 00:58
George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.


Thomas Lane 750 bin dolar kefalet bedelini ödedi

  • Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
  • Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
  • Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamış, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Abone Ol Google News
Yıllık 50 bin dolar alacak

Yıllık 50 bin dolar alacak
Gizli pozitifler ortaya çıkacak

Gizli pozitifler ortaya çıkacak

​İllerin bağışıklık haritaları çizilecek.
Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Yunanistan'a: Mültecileri ölüme sürüklemekten vazgeç artık.
PKK çemberde!

PKK çemberde!

​Mikro cerrahi operasyonların perde arkası.
Twitter'a <br>cevap verdi

Twitter'a
cevap verdi

Siyasi bir kara propaganda makinasına dönüştünüz.

Sağlıklı Ev'e<br>talep patladı!

Sağlıklı Ev'e
talep patladı!

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

İtalya ile yaptıkları anlaşmada dikkati çeken detay.
Liderin maçı <br>neden ikinci kanalda?

Liderin maçı
neden ikinci kanalda?

​Bordo mavililer yayıncı kuruluşa tepkili.

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.

Zam yapana satış yok!

Zam yapana satış yok!

​Faiz fırsatçılarına kötü haber emlakçılardan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.