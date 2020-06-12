George Floyd'u öldüren eski polise emekli ikramiyesi: Başvuru yaparsa yıllık 50 bin dolar

CNN televizyonunun haberinde, Minnesota kamu çalışanları emeklilik derneğinin, ikinci derece adam öldürmekten yargılanacak Chauvin'in suçlu bulunsa bile 50 yaşına kadar emekli maaşı için başvuru hakkının bulunduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Minnesota eyaleti yasalarına göre, bu hakkın kimsenin elinden alınamadığı ve yasa değişikliğinin gerektiği ifade edildi.

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Yıllık 50 bin dolar ve üzeri emeklilik maaşı alabilecek

CNN'nin analizine göre ise Chauvin, başvuru yapması durumunda yıllık 50 bin dolar ve üzeri emeklilik maaşı alabilecek. Bu miktar, 30 yıl gibi bir sürede 1 ila 1,5 milyon dolara denk geliyor.

Minneapolis kentinde Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan 44 yaşındaki eski polis Derek Chauvin, 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkmış, duruşmada mahkeme, Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkarmıştı.

Karara, Chauvin ve avukatı itiraz etmemiş, yaklaşık 15 dakika süren ilk duruşmada, bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlenmişti.

Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer polisler Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten gözaltına alınmıştı.

Her birine 750 bin dolarlık kefalet konulan ve Hennepin County Bölgesi Hapishanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına 29 Haziran'da devam edilecek.

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Thomas Lane 750 bin dolar kefalet bedelini ödedi