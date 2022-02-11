Dünya Gerilim tırmanıyor ABD 4 gemisini 6 Filo bölgesine gönderdi
AVRUPA AMERİKA

Gerilim tırmanıyor: ABD 4 gemisini 6. Filo bölgesine gönderdi

Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek hafta işgal edeceği iddialarının ayyuka çıkmasının ardından, ABD donanması 4 muhrip gemisini görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya gönderdi.

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Haber Merkezi AA
Gerilim tırmanıyor: ABD 4 gemisini 6. Filo bölgesine gönderdi
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ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar." ifadelerine yer verildi.

"EK ESNEKLİK SAĞLAYACAK"

Gemilerin, Virginia'nın Norfolk Limanı ile Florida'nın Mayport Limanı'ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya'nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6'ıncı Filo'ya "ek esneklik sağlamak için" yapıldığı ileri sürüldü.

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ABD'nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz'de konuşlu bulunuyor.

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