Gıda bekleyene yaylım ateşi

İşgalci güç, 7 Ekim’den bu yana yaptığı saldırılarda 1.9 milyon Filistinliyi evlerini terk etmek zorunda bırakıp her gün gıda bulmak için yardımlara mahkum etti. Yardım tırlarının Refah’tan girişine izin vermeyen işgalci güç, bölgeye ulaşan sınırlı gıda yardımlarına Gazzeli Filistinlilerin erişimi de kısıtlamaya çalışıyor. Son olarak işgalci gücün, 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İzdihamda ezildiler

Binlerce Filistinli, uluslararası yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan gıda yardımlarından alabilmek için Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’ndeki Er-Raşid Caddesi’nde toplandı. Kentin güneybatısında konuşlanan işgalci İsrail ordusu, yardım almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ağır silahlarla ateş açtı. İsrail güçlerinin açtığı ateşte çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu. Yaklaşık 800 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi’nin kuzeyine bir aydır ilk kez dün gıda yardımı ulaştı.

İşgalci yardımları engelliyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise işgalci gücün Gazze Şeridi’ne yardımların girmesini engellediğini belirterek, Mısır’ın 7 Ekim’den bu yana Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı kapatmadığının altını çizdi. BM yetkilisi, “Mısır tarafı, olayların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısını bir gün bile kapatmadı. Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır” ifadesini kullandı. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail’in ayrım gözetmeyen saldırılarına dikkati çekerek, “Dünya, İsrail ölüm makinesinin masumları katletmesinin canlı şahidi oldu”

diye konuştu.

Niyeti toplumsal düzeni çökertmek

100 gündür yaptığı tüm katliamlara rağmen Gazze’de direnişi kıramayan işgalci gücün, bu sefer de açlık çeken Gazzelilerin gıdaya erişimini keserek toplumsal düzeni çökertmeyi amaçlıyor. Her gün onlarca sivili gözaltına alıp işkence kamplarına götüren, Gazzelileri stadyumlarda üstlerini soyarak teşhir eden, öldürdüğü Filistinlilerin mezara gömülmelerini bile tahammül edemeyen terör devletinin, açlığı da silah olarak kullanmaya devam ederek Filistinlilerin direnişini kırmaya çalışıyor.

100 gün kelimelerle anlatılamaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 100’üncü gününe ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Aralıksız güvensizlik ve korkuyla geçen 100 gün, kelimelerle anlatılamaz” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, hastanelere yönelik 300’den fazla saldırı olduğunu ve sadece 15 tesisin sağlık hizmeti sunabildiğinin altını çizdi. Genel Direktör açıklamasında, hastalıkların giderek yayıldığı ve insanların yardımlara erişemediğini belirterek, “Sağlık sisteminin bozulması nedeniyle önlenebilir komplikasyonlarla karşı karşıya kalan hastaların yanı sıra ciddi kronik rahatsızlıkları olan hastalar bakımsızlıktan dolayı ölüyor. Temiz su ve yardımlara erişimin az olduğu, gittikçe daha küçük alanlara yığılmaya zorlanan nüfus arasında hastalıklar yayılıyor. Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor. Hiçbir yer güvenli değil” şeklinde konuştu.

Can kaybı 24 bini geçti

Uluslararası Adalet Divanı’nda davası görülmeye başlanan soykırımın bilançosu ise her geçen gün daha da artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, 7 Ekim’den bu yanan terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinlinin öldürüldüğü, 60 bin 834 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Bir tümeni daha çekiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki 3 tümenin ‘savaşa‘ devam edeceğini, 36’ncı Tümen’i geri çekeceğini açıkladı. İsrail ordusu 31 Aralık’ta yaptığı açıklamada da, Gazze Şeridi’nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceğini bildirmişti.







