Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı

Hayat

Türkiye sağlık sistemine yatırımda durmuyor: 2 yıl içinde Aydın'da 950 yataklı Şehir Hastanesi’ne kavuşacak

Türkiye özellikle koronavirüs salgını döneminde ardı ardına hizmete aldığı Şehir Hastaneleri ile pandemi ile mücadelede büyük başarı elde etti. Dünyada sağlık sistemi neredeyse çökme aşamasına gelirken Türkiye her ay bir Şehir Hastanesi açarak büyük bir başarıya imza attı. Tüm bunlara ek olarak yatırımlarını devam ettiren Türkiye'de yeni bir Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı. 2 yıl içinde 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesinin yapılması için ihale sonuçlandı.