Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı

Afrika ülkesi Gine’de Devlet Başkanı Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen 'Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında tekme tokat dövdüğü'ne dair görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.
DAYAK GÖRÜNTÜLERİ CONDE'YE AİT DEĞİL
Başkan Conde'nin sözde görevini aksattığı ve sorumluluk almadığı için tepkisini çeken Çalışma Bakanı'nı korumaların gözü önünde dövdüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan dayak görüntüleri, dünyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi. Ancak olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıktı. Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin Afrikalı bir iş adamının korumalarının gözü önünde bir çalışanını tekme tokat dövdüğü belirlendi.