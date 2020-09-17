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Dünya Gine Devlet Başkanı Alpha Condenin bakana dayak görüntüleri kurgu çıktı
AFRİKA

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştükten sonra dünya çapında ses getiren Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'zaafiyet gösterdiği için Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdüğü' görüntüler Conde'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin aslında bir iş adamı olduğu ve çalışanını korumalarının gözü önünde dövdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.
Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.

Afrika ülkesi Gine’de Devlet Başkanı Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen 'Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında tekme tokat dövdüğü'ne dair görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.

Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ CONDE'YE AİT DEĞİL

Başkan Conde'nin sözde görevini aksattığı ve sorumluluk almadığı için tepkisini çeken Çalışma Bakanı'nı korumaların gözü önünde dövdüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan dayak görüntüleri, dünyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi. Ancak olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıktı. Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin Afrikalı bir iş adamının korumalarının gözü önünde bir çalışanını tekme tokat dövdüğü belirlendi.

Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.

Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.
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