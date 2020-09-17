Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin 'bakana dayak' görüntüleri kurgu çıktı; Bir iş adamına ait

Afrika ülkesi Gine’de Devlet Başkanı Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen 'Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında tekme tokat dövdüğü'ne dair görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.

Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ CONDE'YE AİT DEĞİL

Başkan Conde'nin sözde görevini aksattığı ve sorumluluk almadığı için tepkisini çeken Çalışma Bakanı'nı korumaların gözü önünde dövdüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan dayak görüntüleri, Türkiye'de yankı uyandırdı Ancak olayın gerçek yüzü daha sonra ortaya çıktı. Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin Afrikalı bir iş adamının korumalarının gözü önünde bir çalışanını tekme tokat dövdüğü belirlendi.

Özür dileyecekler mi?

Söz konusu kurgu ve yanlış haberi sosyal medyada dolaşıma sokarak kamuoyunu yanlış yönlendiren hesaplar tarafından, herhangi bir özür açıklaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler kurgu çıktı.