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Dünya

Gizem perdesi aralandı: Zelenski sır gibi saklanan silahı dünyaya duyurdu

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Zelenski'nin yaptığı son açıklama Rusya'ya yapılan en büyük saldırı üzerindeki sır perdesini araladı. Zelenski söz konusu saldırıda kullanılan Ukrayna'nın 'gizemli silahı' ile ilgili ilk defa konuştu.

14:19 . 1/09/2023 Cuma
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.


Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.


Ukrayna lideri ülkesinin yeni silahı ile ilgili ilk defa konuştu.


Zelenski 'gizemli silah'ı açıkladı


Zelenski'nin çok az detay vermesi nedeniyle 'gizemli silah' olarak anılan füze sisteminin menzilinin 700 kilometre olduğu açıklandı.


Başka bir deyişle söz konusu füze sistemi Rus topraklarını vuracak kapasiteye sahip. Zelenski açıklamasında Rusya'nın batısındaki bir havaalanına bu hafta düzenlenen ve çok sayıda askeri uçağın imha edildiği hava saldırısına açıkça atıfta bulundu.


Ana amacın bu füzelerden daha fazla üretmek olduğunun altını çizen Zelenski, silahın Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanlığı tarafından üretildiği bilgisini paylaştı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.


Zelenski'nin dikkat çeken açıklaması Rusya'ya düzenlenen en büyük saldırı üzerindeki sır perdesini araladı.


Rusya Çarşamba gününe koordineli Ukrayna saldırıları ile uyanmıştı. Letonya ve Estonya sınırlarına yakın, Pskov kentindeki havaalanına düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere Rusya'da yer alan altı bölge Kiev'in hedefi olmuştu.


Bugüne kadarki en büyük saldırı


Bunun savaşın başından beri Rusya topraklarına yapılan en büyük insansız hava aracı saldırısı olduğu açıklanmıştı.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde, askeri nakliye uçaklarının patlamalar nedeniyle hasar gördüğü, havaalanı üzerinden de siyah dumanların yükseldiği net bir şekilde görülmüştü.


#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
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