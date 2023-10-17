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Dünya

Gizemli tanklar yeniden hortladı: İsrail ile Rusya arasında dikkat çeken benzerlik

İşgalci İsrail'in Gazze katliamı 11'inci gününde de devam ediyor. Yaşanan çatışmaların ardından işgalci güçlerin Gazze sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyada merak konusu olmuştu. Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı 'Z' ve 'V' logolu gizemli tanklar İsrail-Gazze sınırında da görüldü. Peki hem İsrail hem de Rusya zırhlıları üzerinde görülen bu gizemli harfler ne anlama geliyor? Ayrıntılar haberimizde...

Seda Ekinci
15:07 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Gizemli tanklar yeniden hortladı

Gizemli tanklar yeniden hortladı

İşgalci İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyada merak konusu olmuştu.. Gizemli harfler İsrail tanklarında da yer aldı. İsrail ile Rusya zırhlılarındaki arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı zırhlılar

İşgalci İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti.

İsrail'in Gazze sınırına yığınak yaptığı tanklar

İşgalci İsrail'in kara harekatı için yığınak yaptığı bölgede Rusya-Ukrayna savaşında günlerce konuşulan ve tüm dünyada büyük merak uyandıran 'Z' ve 'V' harfli zırhlılar dikkat çekti.

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamı taşıyor ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze sınırında yeniden hortlayan gizemli tanklar Rusya ve İşgalci İsrail'in benzerliğine dikkat çekti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#GAZZE
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