Gizemli tanklar yeniden hortladı: İsrail ile Rusya arasında dikkat çeken benzerlik

Gizemli tanklar yeniden hortladı
İşgalci İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyada merak konusu olmuştu.. Gizemli harfler İsrail tanklarında da yer aldı. İsrail ile Rusya zırhlılarındaki arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.
İşgalci İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların üzerindeki harf detayı dikkat çekti.
İşgalci İsrail'in kara harekatı için yığınak yaptığı bölgede Rusya-Ukrayna savaşında günlerce konuşulan ve tüm dünyada büyük merak uyandıran 'Z' ve 'V' harfli zırhlılar dikkat çekti.
Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıklamıştı.
Gazze sınırında yeniden hortlayan gizemli tanklar Rusya ve İşgalci İsrail'in benzerliğine dikkat çekti.