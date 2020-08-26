GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hazımsızlığı: BM'in kapısına koşup 'Türkiye'nin 'hayalet şehir’ Maraş'ı turizme açmasına izin vermeyin' demiş

1974'te kapatılan ve 46 yıldır atıl vaziyette bulunan Kapalı Maraş, KKTC hükümetinin girişimleriyle yeniden hizmete geçirilmek üzere açılmaya çalışılıyor. Özellikle çalışmaların son düzlükte olduğu bilgisini aktaran KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yakın bir süre içerisinde Maraş konusunda çözümün sağlanacağı bilgisini aktarırken, Rum tarafı Maraş'In turizme kazandırılmaması ve açılmaması için engel oluşturmaya çalışıyor.

Rum yönetimi Cumhrbşakanı Nikos Anastasiadis, Maraş'ın açılmaması için BM'den yardım istedi.

FOTOĞRAF 15 Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor. Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor. Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor. KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor Maraş emniyet bölük komutanlığı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay. Ada doğusundaki Gazimagosa, 1974’ün 13 Ağustos’unda, Kıbrıs Harekâtı’nın ikinci safhasında Türk askerince ele geçirilmiş ve buradaki Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılarak askeri yasak bölge ilan edilmişti. O tarihten beri bölgenin güvenliğini Mehmetçik ve az sayıda BM askeri sağlıyor. BM’ye ait bir adet bina bulunan Maraş’ta TSK’nın kullanımında 6 adet orduevi binası var. Orduevlerinin bulunduğu sahil asker ailelerinin, buranın hemen ötesinde bulunan ve kapalı bölge sınırları dışından yol açılan Derinya Plajı ise kontrollü olarak halkın kullanımına açık. Buraya ancak kimlik kontrolü sonrası girebiliyorsunuz. Kimliğiniz yoksa buraya girmeniz yasak. Bunca zorluğa rağmen Maraş sahillerinin mavilikleri turistleri kendine çekiyor. . KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.





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BM'YE AÇILMASIN ÇAĞRISI

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Koushos, Anastasiadis ve Guterres'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Koushos'un aktardığına göre Anastasiadis, Guterres'in Türkiye'nin Maraş'la ilgili planlarına müdahale etmesini isteyerek şehrin yeniden yapılandırılması ve yasal sakinlerinin dönmesi olasılığının araştırılması için iki toplumlu bir komite kurulması yönündeki teklifini yineledi.

Koushos, "Anastasiadis, Guterres'e Maraş'ın tek taraflı olarak açılmasının ve Türk gemilerinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarının gebe olduğu olumsuz sonuçları anlattı. Ona göre bu eylemler, Kıbrıs sorununun çözümü için mutabık kalınan esaslardan cayma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

GÜNDEM 'Hayalet Şehir' için tarihi adım: Kapalı şehrin açılması için çalışmalar başlıyor

KAPALI MARAŞ KONUSU

Koushos, Türkiye'nin eylemlerinin Maraş'ın statüsünü belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tamamen çeliştiğini ve Kıbrıs müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden yeniden başlatılmasına yönelik çabaları olumsuz etkilediğini savundu.

Şubatta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, 1974 'Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir' Maraş'ın yerleşime açılmasına ve turizmin başkenti haline getirilmesine karar vermişti.

Maraş, 1974 Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir. Kamuoyu tarafından 'hayalet şehir' olarak adlandırılan, 46 yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor. İçinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu, doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor.

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