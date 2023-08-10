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Dünya

Göçmen teknesi İtalya’da battı: 3’ü çocuk 41 kişi öldü

Tunus’un Safakes Limanı'ndan hareket eden göçmen teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 3’ü çocuk 41 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi kurtarılabildi. Kurtarılanlar, yolculuğun 6. saatinde teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2014’ten bu yana Libya ve Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

2014’ten bu yana Libya ve Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

İtalya’nın Lampedusa adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus’un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu. Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı. Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti. Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı. Orta Akdeniz’de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos’ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. IOM verilerine göre, 2014’ten bu yana Libya ve Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.


#İtalya
#göçmen
#tekne
11 dakika önce
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