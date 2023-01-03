​Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi.

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, göçmenleri acımasızca geri itip ölüme terk etmesi olaylarıne bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği'nin kurduğu Frontex'in göz yumduğu son olay, Türk İHA'sı tarafından görüntülendi.
Göçmenleri botlarıyla Türk tarafına ittiler
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.
İHA gördü göçmenler kurtarıldı
Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.