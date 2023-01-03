​Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi.

Ukrayna Bahmut'ta yerleşim yerine isabet eden füze yangına neden oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Donetsk bölgesinin Bahmut kentinde yerleşim yerine isabet eden füzeler, müstakil evlerin bulunduğu alanda yangına neden oldu. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan yaşlı bir kadın, olan bitenin şaşkınlığı ile yaşam alanının yanmasını izledi.