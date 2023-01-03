Dünya Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi
AVRUPA

Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı ile görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi
​Göçmenleri Türk kara sularına iten Yunan sahil güvenlik botu İHA ile tespit edildi.

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, göçmenleri acımasızca geri itip ölüme terk etmesi olaylarıne bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği'nin kurduğu Frontex'in göz yumduğu son olay, Türk İHA'sı tarafından görüntülendi.

Göçmenleri botlarıyla Türk tarafına ittiler

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

Ege'de Yunan zulmü: Bir bardak su istedim gelip beni dövmeye başladılar
GÜNDEM
Ege'de Yunan zulmü: Bir bardak su istedim gelip beni dövmeye başladılar

İHA gördü göçmenler kurtarıldı

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

Türkiyeden çıkıyor

Türkiye'den çıkıyor

Dünyanın her yerine gidiyor.
Sisli hava kaç gün sürecek?

Sisli hava
kaç gün sürecek?

​Hava durumu tahminleri il il yayınlandı.
Olası üçzam senaryosu

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

​Aralık ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

Seçim tarihi erkene alınır mı?

Seçim tarihi erkene alınır mı?

​MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimler zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız.

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

​254,2 milyar dolar.

Araçlar ilerleyemedi çok sayıda sefer iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.