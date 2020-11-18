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Dünya Gökten servet yağdı Bahçesine göktaşı düşen tabutçu milyoner oldu
ASYA

Gökten servet yağdı: Bahçesine göktaşı düşen tabutçu milyoner oldu

Endonezyalı Josua Hutagalung'a gökten "servet" yağdı. Hutagalung, evinin çatısını delip geçerek, bahçeye düşen 1.4 milyon sterlin değerindeki göktaşı sayesinde milyoner oldu

Haber Merkezi DHA
Josua Hutagalung
Josua Hutagalung

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung’nın evinin çatısını delerek, bahçesine gök taşı düştü.

DEĞERİ 1.4 MİLYON STERLİN

Hutagalung,göktaşını incelenmesi üzerine uzmanına sordu. 2.1 kilogram ağırlığındaki göktaşının 1.4 milyon sterlin değerinde olduğunu duyan Hutagalung, milyoner olduğunu duyurdu.

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ABD'Lİ GÖKTAŞI UZMANI TALİP OLDU
Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, göktaşını satın almak istedi. Göktaşını satın almak için Endonezya'da Hutagalung'a ulaştı.İkili arasında pazarlık yapıldığını aktaran yerel medya, Collins’in göktaşını ABD'nin Indianapolis şehrindeki göktaşı koleksiyoncusu Jay Piatek tarafından 1.4 milyon sterline satın alındığını yazdı.Yerel medya, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydederek, göktaşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktardı.

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