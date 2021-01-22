Dünya Golf, Trump ve İHA İrandan Trumpa tehdit mesajı
ORTADOĞU

Golf, Trump ve İHA: İran'dan Trump'a tehdit mesajı

İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit etti. Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin insansız hava aracı tarafından hedef alındığını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Haber Merkezi Diğer
Twitter'dan bu fotoğraf paylaşıldı.
Twitter'dan bu fotoğraf paylaşıldı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in twitter hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa, Farsça yazılan yazıyla, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

TWİTTER KALDIRDI

Sosyal medyada gündem olan paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak ‘topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek’ gösterildi.

TRUMP HEDEFTE

Paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin insansız hava aracı tarafından hedef alındığını gösteren fotoğraf yer alıyordu.

İran'dan daha önce de ABD'ye yönelik garip bir intikam videosu yayınlanmıştı.

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