Dünya Googledan Rusyaya yeni Ukrayna yaptırımı Youtube kanalları engelliyor
AVRUPA

Google'dan Rusya'ya yeni Ukrayna yaptırımı: Youtube kanalları engelliyor

Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu. Şirket daha önce başka Rus kanallarının para kazanmasını engellemişti.

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Googledan Rusyaya yeni Ukrayna yaptırımı: Youtube kanalları engelliyor
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Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube'dan Rusya'ya yeni bir engel geldi. Google'ın da sahibi olan Alphabet, devlet desteğiyle çok dilde yayın yapan Sputnik'e engel getiriyor. Youtube Sputnik kanallarının Avrupa genelinde erişime kapatılacağı bildirildi.

İLK YAPTIRIM DEĞİL

Google daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti. Google ayrıca Ukrayna'da Maps hizmetini de durdurmuştu.

FACEBOOK DA YASAKLAMIŞTI

Video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı. Facebook’un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter’da yapmış olduğu paylaşımda, “Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek” demişti.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı: SWIFT sisteminden çıkarılıyor
DÜNYA
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı: SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rus ekonomisini felç edecek hamle: İşgal sonrası onlarca ülke ve şirket harekete geçti
FOTOĞRAF 29
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Ukrayna’yı işgale kalkışan Rusya’ya karşı başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke Yaptırım silahını çekti.
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Rusya’ya karşı birçok ülke yaptırım kararlarını açıklarken, yaptırımların ilk etkileri Rusya ekonomisinde hissedilmeye başladı. Haftanın ilk gününde ruble ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, faizleri yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kaldı.
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Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu.
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Bu yaptırım, bir yandan Rus bankalarının dünya genelinde işlem yapmasını engellerken diğer yandan Rus ihracat ve ithalatını felç etmeyi amaçlıyor.
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İşte Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarında öne çıkanlar:
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Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Kanada'daki varlıkları da donduruldu. Söz konusu adımla Rusya Merkez Bankası'nın kendi bankaları ve şirketlerini desteklemek için yurt dışına varlık satması ve karşılığında Ruble almasının engellenmesi hedefleniyor.
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Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre Rus Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlası bloke edilmiş durumda. Ayrıca bazı ticari bankaların varlıkları da dondurularak işlem yapmaları yasaklandı.
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Rus devlet tahvillerinin alım satımına karşı da adımlar atılması planlanıyor.
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AB, Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satışını, transferini, ayrıca ihracatını yasakladı. Bu alandaki hizmetler büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Bu yaptırımın hedefi, Rusya'nın petrol rafinerilerini modernize etmesini engellemek.
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Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu karar çerçevesinde Rus havayollarına uçak, yedek parça ve ekipman verilmeyecek.
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Rus ekonomisinin kilit sektörlerinden birini hedef alan bu yaptırımdan Rus havacılığının büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Zira mevcut Rus uçak filosunun dörtte üçü AB, ABD ve Kanada'da imal edilmişti.
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AB ülkeleri ayrıca tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, \"Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklardan havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil\" açıklamasını yaptı.
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Ayrıca Rus gemilerinin AB limanlarına girişinin yasaklanması da gündemde.
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Bazı teknolojik ürün ve teknolojiler de AB ve diğer Batılı ülkelerden artık Rusya'ya kolayca getirilemeyecek.
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Bunlar arasında mikroçip üretimi için gerekli olan mikroişlemciler ve ekipmanları da bulunuyor. ABD, yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasakladı.
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Avrupa’nın en büyük bankalarından Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan emtia ticaretine finansman sağlamayı durdurdular. . Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklar.
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Hollanda’da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna’dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldı.
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Öte yandan, Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial &amp; Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.
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İngiltere merkezli enerji şirketi BP, Rusya enerji şirketi Rosneft ile ortaklığı sonlandırma kararı aldı.
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Şirketin, Rus petrol üreticisi Rosneft’te yüzde 20’lik hissesi bulunuyordu. BP, Rus petrol şirketi Rosneft ile ortaklıktan çekilerek 25 milyar dolarlık zararı bilançosuna yazacağını bildirdi.
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Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da, Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.
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Şirketten yapılan açıklamada, Equinor’un Rusya’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile işbirliği anlaşması olduğu belirtildi. Açıklamada, Equinor’un Rusya’da 2021 sonu itibarıyla 1.2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu da ifade edildi.
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. Öte yandan, Norveç varlık fonu Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ülke varlıklarından çıkma kararı aldığını bildirdi.
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Bu kapsamda, Norveç ülkenin 1.3 trilyon dolarlık varlık fonundan Rus varlıklarını çıkarmak için işlemlere başlayacak. Fon çıkış stratejisinin Norveç Maliye Bakanı ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceği bildirildi.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı.
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FIFA'nın aldığı karara göre Rusya artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapamayacak. Rusya'nın ev sahibi olması gereken maçlar tarafsız bir yerde ve seyircisiz olarak oynanacak.
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Ayrıca Rus milli takımınn katıldığı maçlarda Rusya bayrağı açılmayacak ve Rus milli marşı okunmayacak.
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Bunlara ek olarak mili takım, maçlarını Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında oynayacak. FIFA, krizin uzaması durumunda, Rusya'nın Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi gibi ek yaptırım kararları da alabileceğini açıkladı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) de Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması konusunda görüşmeler yürüttüğü bildirildi.
Rus ekonomisini felç edecek hamle: İşgal sonrası onlarca ülke ve şirket harekete geçti
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı güne girilirken, onlarca ülkeden ise Rusya'ya yönelik yaptırım haberleri geliyor. Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu. İşte Rus ekonomisini felç etmeyi amaçlayan yaptırım kararlarında öne çıkanlar:


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