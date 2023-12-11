Gözaltına alıp işkence yapmış

İşgalci güç İsrail askerleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi’nde alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. İsrail ordusu Gazze’deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın 7 Aralık’taki haberinde, İsrail ordusunun, o tarihe kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoyduğu bilgisi yer almıştı. İsrail tarafından Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi’nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı önceki sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.

Numaralandırıldılar

Ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Filistinlilerin, ellerinin numaralanmış olduğu ve çok bitkin oldukları görüldü. Filistinliler, gördükleri işkence ve çektikleri açlık nedeniyle ölümün kıyısından döndüklerini kaydetti.

Evlere ateş açıp girdiler

Hastanede tedavi altına alınan Filistinlilerden 58 yaşındaki Usame Ude, alıkonuldukları süre boyunca işkence ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını söyledi. İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi’ne girdiğinde rastgele evlerinin pencerelerine ateş açtığını sonra da evlerinin kapısını patlatıp içeri girdiğini aktaran Ude, hava soğuk olmasına rağmen erkeklerden dışarı iç çamaşırlarıyla çıkmalarının istendiğini anlattı. Sıkı bir şekilde kelepçelendiği için elleri şişen ve bileğinde derin bir yara oluştuğu görülen Ude, askerlerin, onlardan dizlerinin üstüne çökmelerini istediğini ve tekme atarak işkence ettiğini aktardı.

Canlı canlı toprağa gömdüler

Bir süre sonra askerlerin, 20 kişilik bir grubu civardaki bir araziye götürdüğünü ve orada onları çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüğünü ifade eden Ude, “Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı ama çok yorgundular ve vücutlarında kırıklar vardı” dedi.

14 yaşındaki çocuğa işkence

Salıverilen Filistinlilerden 14 yaşındaki Ahmed Ebu Ras, 4 gün boyunca aç ve susuz kaldıklarını ve tuvalete gitmelerine bile izin verilmediğini söyledi. Ebu Ras, “Son gün, bir serçeye bile yetmeyecek kadar su verdiler. Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu kamyonlarla Gazze’nin güneyine götürdü, yolda soğuk havaya rağmen onları suya soktular” diye konuştu. Nemr Selman Ebu Ras da İsrail askerleri evlerini bastığında canlarını kurtarmak için teslim bayrağı açtıklarını belirtti.

Bir okulu daha bastı

İşgalci İsrail ordusu, geçen hafta başlattığı baskın ve göz altılara devam ediyor. Görgü tanıkları ve yerel medya kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde binlerce Filistinlinin saldırılardan kaçarak sığınmak zorunda kaldığı Halife bin Zayid Al Nahyan Okulu, İsrail güçleri tarafından baskına uğradı. Yüksek noktalara konuşlanan İsrailli keskin nişancılar da okulda hareket eden herkesi hedef aldı. Okula sığınan 15 yaş ve üstü erkeklerin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu aktaran görgü tanığı bir Filistinli kadın, meydana sürülen kadın ve çocukların aç ve susuz olarak soğukta bekletildiklerini belirtti. Filistinli İbrahim Ebu Riyaş isimli vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Halife bin Zayid Al Nahyan Okuluna baskın düzenlediğine ve okula sığınan anne babası ile 2 kardeşinden haber alamadığına dikkati çekti. Okula sığınan Filistinlilerin günlerden beri aç susuz ve tedaviden mahrum bırakıldıklarına vurgu yapan Ebu Riyaş, bu süre zarfında ölenlerin okul yerleşkesinde defnedildiğini aktardı.

Netanyahu’nun danışmanı işkenceyi onayladı

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıdemli danışmanlarından Mark Regev, İsrail güçleri tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulan, gözleri bağlanan ve diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluları gösteren tartışmalı video ve görüntülerle adeta dalga geçerek, insanlık dışı psikolojisini ortaya koydu. İngiliz, Sky News’e verdiği röportajda tutukluların neden soyuldukları ve gözlerinin bağlandıkları sorulduğunda Regev, “sıcak hava” nedeniyle bu uygulamanın “dünyanın sonu olmadığını” sözleriyle adeta işkenceyi onayladı. Regev, “Öncelikle şunu unutmayın, burası Ortadoğu ve burası daha sıcak, özellikle de güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil” sözleriyle işgalci güç yönetiminin insanlıktan çıktığını göz önüne serdi.















