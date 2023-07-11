Gözler tarihi NATO Liderler Zirvesi'nde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vilnius'ta kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yapıyor.

ile görüştü.

ile görüştü.

Zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi’ne gelen Erdoğan,

Zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi’ne gelen Erdoğan,

Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci ile İsveç’in NATO üyeliği konuları ele alındı.

ile bir araya geldi.

ile bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra

Erdoğan daha sonra

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.