Gözler tarihi NATO Liderler Zirvesi'nde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vilnius'ta kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius’deki LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesinin ilk gün oturumuna katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler yapıyor.
Görüşmede ikili ilişkiler, terörle mücadele, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci ile İsveç’in NATO üyeliği konuları ele alındı.
Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.
Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.