Gözleri kulakları Türkiye'deydi: İsveç'e Macaristan'dan soğuk duş

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası NATO'ya katılmaya karar veren ancak terör örgütlerine verdikleri destek nedeni ile Türkiye'den veto yiyen İsveç, aylarca süren müzakereler ve peş peşe atılan adımlar sonrasında Ankara'yı ikna etmeyi başardı.





'Macaristan üyeliği onaylamaya hazır değil'

Ülkedeki tüm gözler bugün TBMM'de gerçekleşecek görüşmeye kilitlenmişken Macaristan'dan hayalleri suya düşüren bir açıklama geldi.





Macar vekil Agnes Vadai, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı.





Orban tutum değiştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğinin yalnızca parlamentoda onaylanması gereken teknik bir konu olduğunu söylemiş ve Macaristan'ın İsveç'e onay veren son ülke olmayacağını vurgulamıştı.





İsveç resmi kanalı SVT'ye göre bu tutum son günlerde değişti. Macar parlamentosunda İsveç için yapılacak oylama daha önce ertelendi ve konu önümüzdeki haftanın gündeminde de yer almıyor.









Batı medyasında yer alan analizlere göre, Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hakim. Buna gerekçe olarak ise İsveç’ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor.

Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.















