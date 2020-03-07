Dünya Grand Princess yolcu gemisinde test sonuçları belli oldu 46 kişiden 21i virüse yakalandı
AMERİKA

Grand Princess yolcu gemisinde test sonuçları belli oldu: 46 kişiden 21'i virüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarında demirleyen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde teste tabi tutulan 46 kişiden 21'inde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Pence, gemiyi ticari olmayan bir limana çekerek tüm yolcuları testten geçireceklerini açıkladı. ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümler 15'e ulaştı, virüs görülen eyalet sayısı da 25'e yükseldi. ABD ordusu ise koronavirüse karşı bir aşı üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Grand Princess yolcu gemisi
Grand Princess yolcu gemisi

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Mike Pence: 21 kişide koronavirüs tespit ettik

Mike Pence

"Grand Princess" adlı yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildiğine ilişkin açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.

Pence, gemide ilk etapta 46 kişiden alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucu 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere toplam 21 kişide koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Tüm yolcular testten geçirilecek

Tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydeden Pence, tüm yolcuların testten geçirileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu testlerin yolcular gemiden ayrılmadan yapılmasını tercih edeceğini, ancak kararı yetkililerin vermesinin daha doğru olacağını açıkladı.

Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
OYNAT
Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.


Japonya'da gemiye atıfta bulunuldu

Dev yolcu gemisindeki 3 bin 500 kişi arasında salgının yayılmış olma ihtimali yetkilileri endişelendirirken, Amerikan medyası benzer durumda Japonya'nın Yokohama Limanı'nda 700 yolcusuyla karantinaya alınan bir yolcu gemisinde yaşananlara atıfta bulundu.

Ne olmuştu?

  • Japonya'nın Yokohama Limanı'na 12 Şubat'ta demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde 175 yolcuda yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmiş, gemideki yolcular 14 gün boyunca karantinada kalmıştı.

ABD'de ölü sayısı 15'e ulaştı

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 15'e ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının da 25'e yükseldiği açıklandı.

ABD'de ilk olarak Washington eyaletinde ortaya çıkan virüs, daha sonra başka eyaletlere de sıçramıştı. Son olarak New York, Indiana, Minnesota, Maryland ve Pennsylvania da vaka görülen eyaletler arasına eklendi.

Mike Pence'in katıldığı AIPAC konferansında koronavirüs vakası

Fotoğraf: Arşiv

Diğer yandan 1-3 Mart'ta başkent Washington'da düzenlenen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansına katılan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

AIPAC tarafından toplantıya katılanlara gönderilen elektronik postada yer alan bildirime göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı AIPAC konferansında, New York'tan katılan iki üyede hastalık tespit edildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı
DÜNYA
ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı

Aşı çalışmalarına başlandı

Fotoğraf: Arşiv

ABD yönetimi koronavirüsün ülkedeki etkilerini sınırlandırmaya çalışırken, ordunun koronavirüse karşı bir aşı üzerinde çalışma başlattığı haberleri de kamuoyuna yansımıştı.

Koronavirüs nerede ortaya çıktı?

  • İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan bölgesinde görülen koronavirüs sebebiyle dünya genelinde 100 binden fazla kişiye virüs bulaştığı ve 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
OYNAT 00:17
Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü dünya çapında paniğe yol açtı. Giriş çıkışların yasaklandığı kentte panik her geçen gün artarken, marketlerde gıda almak isteyen insanların birbirleriyle kavga ettiği görüldü. Öte yandan virüsün ABD ve Avustralya'ya da sıçradığı bildirildi.
Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.