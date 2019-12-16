Dünya Gretanın tren yalanı ifşa oldu Birinci mevkide seyahat edip koridorda otururken fotoğraf paylaştı
AVRUPA

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu: Birinci mevkide seyahat edip koridorda otururken fotoğraf paylaştı

İklim aktivisti Greta Thunberg'in tren yalanı ifşa oldu. Greta'nın Almanya'da kalabalık bir trende seyahat ettiğini söyleyerek tren koridorunda paylaştığı fotoğrafı tren firması yalanladı. Alman hızlı tren firması Deutsche Bahn, Greta'ya Twitter'dan verdiği cevapta "Birinci sınıf koltuklarda yaptığınız seyahatten bahsetseydiniz daha iyi olurdu" yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Greta Thunberg yerde seyahat ettiğini söylediği Alman treninde.
Greta Thunberg yerde seyahat ettiğini söylediği Alman treninde.

On altı yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Alman hızlı treni Deutsche Bahn'da yerde oturduğu fotoğrafın Twitter hesabından paylaştı. Greta tweetinde "Almanya'ya aşırı kalabalık trende yolculuk. Sonunda eve gidiyorum" yazdı.

Aslında birinci mevkide seyahat etti

Greta'ya sosyal medya üzerinden cevap veren Deutsche Bahn, "Birinci sınıf koltuklarda yaptığınız seyahatten ve birinci sınıf ekibimizin ne kadar dostça ve yetenekli olduğunuzdan bahsetseydiniz daha iyi olurdu" ifadelerini kullanarak Greta ile dalga geçti.

Tren yolu şirketi, Greta'nın aslında birinci sınıfta seyahat ettiğini ima ederek, iklim aktvistinin yalan söylediğini işaret etti.

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