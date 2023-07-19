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Güney Afrika Cumhuriyeti: Putin BRICS zirvesine katılmayacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS liderler zirvesine katılmayacağını duyurdu. Putin'i Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği açıklandı. Katılmamasının sebebi olarak ise, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararı olduğu belirtildi.

16:14 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
BRICS - Vladimir Putin

BRICS - Vladimir Putin

Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.


Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından, Putin'in BRICS zirvesine katılım durumuyla ilgili açıklama yapıldı.


Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmayacağı, zirvede Putin'i, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği kaydedildi.

Katılmamasının sebebi olarak ise, UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararı olduğu belirtildi.

Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.


'Savaş sebebi sayılır'

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.


BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.


BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.


Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek.



#BRICS zirvesi
#Rusya
#Vladimir Putin
#BRICS
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