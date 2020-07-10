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Dünya Güney Afrika Cumhuriyetinde bir günde en yüksek sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
AFRİKA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs rekoru: Afrika'da koronavirüste son durum

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 674 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülke, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Güney Afrika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Güney Afrika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konmasıyla toplam vaka sayısı 238 bin 339'a yükseldi.

  • Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 569 test yapıldı. Son 24 saatte 129 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye yükseldi. Kovid-19 vakalarından 113 bin 61'i iyileşti.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış yaşandı: Ölü sayısı da 10 bini geçti
KORONAVİRÜS
Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış yaşandı: Ölü sayısı da 10 bini geçti

Trump'tan koronavirüse karşı aşı müjdesi: Çok yakın zamanda duyurulacak
KORONAVİRÜS
Trump'tan koronavirüse karşı aşı müjdesi: Çok yakın zamanda duyurulacak

Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
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Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok ülkeye Türkiye'den destek devam ediyor. Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika'ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın maske ile imtihanı
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Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'nın maske ile imtihanı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


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