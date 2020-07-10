Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde en yüksek sayıda koronavirüs vakası tespit edildi

Ekonomi

Sansür endişesi: Gıda ve beslenme konusundaki haber ve paylaşımlara bile ceza kesilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Gıda Bilim Kurulu” kurulması amacıyla hazırlanan düzenleme sansür endişesi yarattı. Kurul, bilimsel olmadığını düşündüğü her türlü yayın organındaki haber, makale ve görüş beyanını suç sayacak. 20 ila 50 bin lira arasında değişen para cezası kesecek. Kurula karşı çıkanlar, “görüş açıklama hürriyetinin zarar göreceğini” öne sürüyor. Buna göre gıda ve beslenme konusunda yapılan haber, sosyal medya paylaşımları ve kitaplar dahi cezalandırılabilecek.