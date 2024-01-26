Güney Afrika Dışişleri Bakanı'ndan Lahey'deki davaya ilişkin açıklama: Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik

Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek soykırım davasının esastan görülmesine hükmetti.
Davayı değerlendiren Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, "Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin hayatının korunması için gerekeni yaptık. Ateşkes olmadan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları uygulanamaz. Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik" ifadelerine yer verdi.
'Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'
Bakan Pandor, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, İşgalci İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının üye ülkelerle istişare edilmeden alındığına dikkati çekerek, "Bu, Afrika kıtası için çok önemli bir konu, çünkü Afrika Birliği Teşkilatı'ndan bu yana Afrika olarak özgürlük mücadelelerinin her zaman yanında olduk" ifadesini kullanmıştı.
Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan İşgalci İsrail'e bu statünün verilmesinin Afrika Birliği tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Pandor, "Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'' demişti.