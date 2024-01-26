Güney Afrika Dışişleri Bakanı'ndan Lahey'deki davaya ilişkin açıklama: Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.