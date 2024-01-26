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Güney Afrika Dışişleri Bakanı'ndan Lahey'deki davaya ilişkin açıklama: Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Lahey'deki işgalci İsrail'in soykırım davasının kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandor, "Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin hayatının korunması için gerekeni yaptık. Ateşkes olmadan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları uygulanamaz. Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
16:49 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 16:56 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor.

Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddederek soykırım davasının esastan görülmesine hükmetti.


Davayı değerlendiren Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, "Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin hayatının korunması için gerekeni yaptık. Ateşkes olmadan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları uygulanamaz. Mahkemenin Gazze'de ateşkes kararı vermesini isterdik" ifadelerine yer verdi.


'Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'


Bakan Pandor, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, İşgalci İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının üye ülkelerle istişare edilmeden alındığına dikkati çekerek, "Bu, Afrika kıtası için çok önemli bir konu, çünkü Afrika Birliği Teşkilatı'ndan bu yana Afrika olarak özgürlük mücadelelerinin her zaman yanında olduk" ifadesini kullanmıştı.


Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan İşgalci İsrail'e bu statünün verilmesinin Afrika Birliği tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Pandor, "Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'' demişti.


Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir
Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.


#İsrail
#Güney Afrika
#Gazze
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