Güney Afrika Adalet Bakanı'ndan Lahey'deki davaya ilişkin açıklama: Şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum

Adalet Bakanı Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer" değerlendirmesinde bulundu.





"Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum" ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.





Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.





Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi. Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.





Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.





'Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'





Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, İşgalci İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının üye ülkelerle istişare edilmeden alındığına dikkati çekerek, "Bu, Afrika kıtası için çok önemli bir konu, çünkü Afrika Birliği Teşkilatı'ndan bu yana Afrika olarak özgürlük mücadelelerinin her zaman yanında olduk" ifadesini kullanmıştı.





Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan İşgalci İsrail'e bu statünün verilmesinin Afrika Birliği tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Pandor, "Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'' demişti.







