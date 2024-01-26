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Güney Afrika Adalet Bakanı'ndan Lahey'deki davaya ilişkin açıklama: Şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti. "Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum" ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

Yeni Şafak
16:49 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:32 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola.
Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola.

Adalet Bakanı Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer" değerlendirmesinde bulundu.


"Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum" ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.


Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.


Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi. Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.


Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.


'Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'


Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, İşgalci İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının üye ülkelerle istişare edilmeden alındığına dikkati çekerek, "Bu, Afrika kıtası için çok önemli bir konu, çünkü Afrika Birliği Teşkilatı'ndan bu yana Afrika olarak özgürlük mücadelelerinin her zaman yanında olduk" ifadesini kullanmıştı.


Filistin halkına karşı insan hakları ihlallerinde bulunan İşgalci İsrail'e bu statünün verilmesinin Afrika Birliği tüzüğüne aykırı olduğunu kaydeden Pandor, "Filistin halkının davası, Afrika'nın davasıdır'' demişti.


Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir
Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.


#İsrail
#Güney Afrika
#Gazze
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