Dünya Güney Afrikada akaryakıt tankeri patladı Hayatını kaybedenlerin sayısı 15e yükseldi
AFRİKA

Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi günü köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin sürtünme nedeniyle alev alarak patlaması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Güney Afrikada akaryakıt tankeri patladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 15e yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti/Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Son açıklamalara göre, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını belirtti.

Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.

Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.

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