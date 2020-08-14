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Dünya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB ülkelerine sığındı Doğu Akdenizdeki Türkiyeye karşı Avrupa filosu oluşturulacak
AVRUPA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB ülkelerine sığındı: Doğu Akdeniz’deki Türkiye'ye karşı Avrupa filosu oluşturulacak

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan edilmesiyle paniğe kapılan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB ülkelerine sığındı. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

Türkiye'nin NAVTEX ilanından sonra Avrupa Birliğine sığınmak zorunda kalan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.

  • Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi. Doğu Akdeniz'de sadece Fransa'nın yer almayacağını belirten Hristodulidis, "Fransa'nın yanında tüm Doğu Akdeniz’e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz" dedi.

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FRANSA İLE TÜRKİYE'YE MESAJ

Fransa ile son günlerde askeri tatbikatlar yaptıklarını kaydeden Hristodulidis, tatbikatlarla Türkiye'ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiklerini iddia ederek, “AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi. Hristodulidis, Fransa’nın başrol üstlenmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Rum Yönetimi’nin, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini açıkladı. Kusios, Türkiye'ye karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

Oruç Reis Avrupa'yı titretti: Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat başlattı
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Oruç Reis Avrupa'yı titretti: Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat başlattı
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçen Yunanistan, Fransa'yı bölgeye çağırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi. Bu askeri tatbikat, birkaç gündür gerçekleşen diplomatik görüşmelerin devamını oluşturuyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos dün Fransız meslektaşı Florans Parli'yle bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

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