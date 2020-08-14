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ANKARA

​Doğu Akdeniz'de önemli gelişme: Kabloların tamamı Akdeniz’e indirildi!

Kabloların tamamı Akdeniz’e indirildi

Yunanistan’ın diplomasiyi baltalayan korsan hamleleri ardından hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla göreve çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, önceki gün sabah saatlerinden itibaren tam kapasite ile çalışmalarını başlattı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

10 bin 500 metre uzunluğundaki sismik kayıt kablolarının tamamı denize indirildi, 2 boyutlu derin sismik veri toplama çalışması başlatıldı. Saatte ortalama 8 km hızla ilerleyen Oruç Reis’in maksimum uzunluktaki kablolarıyla derin deniz tabanından ve daha uzun alanda veri toplanmaya başlandı. Taramalar 2 boyutlu devam ediyor.

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Sismik kayıt kablolarının topladığı ilk sismik veriler üzerinde gece saatleri itibariyle de ölçümler başlatıldı. Deniz altında kaydedilen sismik dalgaları ölçen kayıt kabloları, petrol ve gaz ortamlarındaki sismik dalga hız farklarının hesaplanması üzerinden, nerelerde petrol veya gaz olduğunu, bunların kalınlıkları ve hacimlerini hesap ederek ortaya çıkarıyor. Deniz altındaki hangi tip kayaçlar olduğu, kaç metre derinlikte ve kaç metre kalınlıkta bulundukları enlem boylam dahil olarak belirleniyor. Kablolardan gelen tüm bu veriler gemideki kayıt cihazlarına aktarılıyor ve bu veriler manyetik bantlara kaydedilerek arşivleniyor. Bu verilerin TPAO’ya verilerek işlemden geçirilmeleri ardından yer altının net fotoğrafları 2, 3 ve 4 boyutlu olarak ortaya çıkarılacak.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
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Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


TÜM ALANIN TARANMASI TALİMATI

Halen ilk Navtex ilanı sahasında faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in planlanan araştırma sahası, güneyde Türkiye’nin MEB sahası sınırlarından doğuda Kıbrıs batısı, batıda Türkiye-Libya deniz sınırı, kuzeyde Rodos ve Meis güneyine kadar uzanıyor. Bu hatta 16 blokta araştırma faaliyeti icra etmesi beklenen sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüteceği alanlar, TPAO’nun 2011 yılında ilan ettiği ruhsat sahaları ve Türkiye-Libya MEB’i ruhsat başvurularının bulunduğu parselleri kapsıyor.

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