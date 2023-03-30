Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağı indirildi

'Bayrağın asılması kentte büyük tepkilere yol açtı, birçok kişi Belediye'yi suçladı ve nihai bir provokasyondan bahsetti. Belediye kendi adına, organizatörlerin Türk bayrağı da dahil olmak üzere katılacak sporcuların geldiği ülkelerin 39 bayrağını yerleştirmelerini istediğini belirten bir açıklama yaptı.'