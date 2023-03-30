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Dünya

Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağı indirildi

Güney Kıbrıs'ın liman ilçesi Baf'ta uluslararası bisiklet yarışı kapsamında asılan Türk bayrağı belediye meclis üyeleri tarafından indirildi.

11:27 . 30/03/2023 Thursday
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Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs'ın sahil bölgesinde bulunan Baf ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışması yaşanan skandal ile gündeme geldi. 39 ülkeden yarışmacıların katılacağı organizasyon için söz konusu ülkelerin bayrakları ilçeye asılmıştı.

Türkiye bayrağı ise Baf'ta protestolara neden oldu. Yunan IN.gr'de yer alan habere göre, Türk bayrağı belediye meclis üyeleri tarafından kaldırıldı.

"Birçok kişi Belediye'yi suçladı"

Bu durumun kargaşaya neden olduğunu yazan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

  • 'Bayrağın asılması kentte büyük tepkilere yol açtı, birçok kişi Belediye'yi suçladı ve nihai bir provokasyondan bahsetti. Belediye kendi adına, organizatörlerin Türk bayrağı da dahil olmak üzere katılacak sporcuların geldiği ülkelerin 39 bayrağını yerleştirmelerini istediğini belirten bir açıklama yaptı.'

Ersin Tatar'a İngiltere'de çirkin saldırı

Diğer yandan Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup Yunan saldırı girişiminde bulundu.

Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.

Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.

Çavuşoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında,
"KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı. Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC’nin her zaman yanındayız!"
ifadelerini kullandı.
#Güney Kıbrıs
#Türk bayrağı
#saldırı
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