Londra'daki saldırının ardından yeni skandal: Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağı indirildi

Türkiye'yi hedef alan nefret söylemlerinin ve provokasyon girişimlerinin ardı arkasının kesilmediği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde skandal bir olay yaşandı.

39 ülkenin bayrağı asıldı

Rum kesiminde yer alan Baf ilçesinde, 39 ülkenin katılımıyla bir bisiklet turnuvası başladı. Her sporcunun vatandaşı olduğu ülkenin bayrağı, turnuvanın organizatörleri tarafından meydana asıldı.

Meydanda Türk bayrağının olduğunu gören Rum vatandaşları ise, belediyeye tepki göstererek bayrağın indirilmesini istedi. Kent sakinleri, Türk bayrağının asılmasını provokasyon olarak niteledi. Şikayetler karşısında belediye "Bayrağı biz asmadık" açıklamasında bulundu.

Türk bayrağına tahammül edemediler

Yapılan açıklamada bayrakların asılma kararını organizatörlerin verdiğini söyleyen belediye, "Bazı vatandaşlar asılan Türk bayrağı için belediyemizi suçluyor. Türk bayrağının, geri kalan 38 bayrakla birlikte kent meydanına asılmasından dakikalar sonra tarafımıza şikayetler gelmeye başlamıştır. Şikayetler doğrultusunda resmi görevliler organizatörlerle ivedikle iletişime geçmiştir. Organizatörler her sporcunun ülkesinin bayrağının alanda bulunması gerektiğini ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri indirdi

Ne var ki organizatörlerin kararına rağmen belediye yetkilileri skandal bir karara imza attı. Kent sakinlerinin tepkilerinin devam etmesi üzerine iki belediye meclisi üyesi alana gidip Türk bayrağını indirdi.

Skandal olaya ilişkin açıklamada bulunan belediye, "Bayrağı indirme kararı meclis üyelerimizin kendi inisiyatifindedir" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar'a İngiltere'de çirkin saldırı

Diğer yandan Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup Yunan saldırı girişiminde bulundu.

Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.

Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.

Çavuşoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.