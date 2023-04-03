Güney Kore ABD ve Japonya'dan ortak denizaltı tatbikatı

Güney Kore ABD ve Japonya'dan ortak denizaltı karşıtı tatbikat.
Güney Kore, ABD ve Japonya deniz kuvvetlerinin, Kuzey Kore'nin "artan füze tehditleri" nedeniyle koordinasyonlarını güçlendirmek amacıyla ortak denizaltı karşıtı tatbikat düzenlediği bildirildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerindeki uluslararası sularda düzenlenen tatbikata üç ülke donanmasından nükleer enerjili USS Nimitz uçak gemisi ile deniz muhriplerinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, tatbikatın, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey'in yakın zamanda denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve diğer deniz tehditlerine karşılık verme kapasitelerini geliştirmek için düzenlendiği ifade edildi.
Tatbikatta, tehdit oluşturabilecek denizaltı donanmalarının algılanmasına ve tespitine yoğunlaşıldığı vurgulanan açıklamada, üç ülkenin yakın zamanda insani amaçlı arama kurtarma tatbikatı da düzenleyeceği kaydedildi.
Güney Kore, ABD ile Japonya tarafından bugün başlatılan ortak denizaltı karşıtı tatbikatın iki gün süreceği belirtildi.
Son dönemde füze denemelerini artıran Kuzey Kore, nükleer saldırı simülasyonu yapmıştı
Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.
2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.