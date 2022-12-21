Güney Kore Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı 2023'te ABD ile tatbikatları artıracak

Güney Koreli uzmanların uydu fotoğrafları hakkındaki yorumlarını saçma, kötü niyetli aşağılama ve havlama olarak nitelendiren Kim, fırlatılan test uydusunun ticari bir kamera taşıdığını çünkü tek seferlik bir test için pahalı ve yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanmaya gerek olmadığını belirtti. Kim, Kıtalararası bir balistik füze geliştirmek istiyorsak onu ateşleriz. Güney Koreli kuklaların kamuoyunu etkileme amacıyla iddia ettiği gibi gizlice uzun menzilli füze testi yapmak için bir uydu kullanmıyoruz. diye konuştu.