Dünya Güney Kore Kuzey Korenin füze tehditlerine karşı 2023te ABD ile tatbikatları artıracak
ASYA

Güney Kore Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı 2023'te ABD ile tatbikatları artıracak

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma ve füze tehditlerine karşılık olarak gelecek yıl ABD ile daha realist eğitim senaryolarını ve sahalardaki tatbikatları artırarak yeni önlemler alınacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore Kuzey Korenin füze tehditlerine karşı 2023te ABD ile tatbikatları artıracak
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Kuzey Kore'nin füze tehditleri nedeniyle gerginliğin artması üzerine Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin politika önceliklerini görüşmek üzere toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin, 2023'ün ilk yarısında Ssangyong deniz tatbikatı dahil, yaklaşık 20 ortak eğitim programını başlatmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, "(Güney Kore-ABD) gelecek yılın ilk yarısında ortak tatbikatların ölçeğini ve türlerini genişletmeye, aynı zamanda Kuzey Kore nükleer ve füze tehditlerinin artmasıyla gerçekçi eğitim senaryoları ile ortak tatbikatlar için uygulama prosedürlerini geliştirmeye karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Yapay zeka ile çeşitli teknolojilerin kullanılması amaçlanıyor

Toplantıda, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığında, Kuzey Kore'nin nükleer ve kitle imha silahlarından kaynaklanan tehditleriyle ilgilenecek yeni bir birim oluşturulmasının tartışıldığı aktarıldı.

"Savunma İnovasyonu 4.0" programının da toplantının gündeminde olduğu belirtildi.

Program kapsamında, Güney Kore ordusunun uzay, siber uzay ve diğer alanlardaki güvenliğini güçlendirme girişimlerinin bir parçası olarak hem insanlı hem de insansız platformları kullanan yapay zeka tabanlı bir sisteme geçeceklerine işaret edildi.

Bakanlık, üst düzey yetkililerin "yüksek güçlü, ultra hassas vuruş kapasitesini" geliştirmeye yönelik yatırımların gelecek yıl artması konusunda anlaşıldığını duyurdu.

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Pyongyang, pazar günü ülkenin doğu kıyısı açıklarında iki orta menzilli balistik füze ateşlemiş ve bunu nisan ayına kadar tamamlamayı öngördüğü bir casus uydu geliştirilmesi için önemli bir test olarak nitelenmişti. Kuzey Korenin dik açıyla test ettiği uydu teknolojisinin düzeyine ilişkin şüphelerini dile getiren uzmanlar normal bir fırlatma açısının atmosfere yeniden giriş sırasında oluşan ısıya direnmek için daha sofistike bir teknoloji gerektirdiğini belirtti.
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Güney Koreli uzmanların uydu fotoğrafları hakkındaki yorumlarını saçma, kötü niyetli aşağılama ve havlama olarak nitelendiren Kim, fırlatılan test uydusunun ticari bir kamera taşıdığını çünkü tek seferlik bir test için pahalı ve yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanmaya gerek olmadığını belirtti. Kim, Kıtalararası bir balistik füze geliştirmek istiyorsak onu ateşleriz. Güney Koreli kuklaların kamuoyunu etkileme amacıyla iddia ettiği gibi gizlice uzun menzilli füze testi yapmak için bir uydu kullanmıyoruz. diye konuştu.
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Casus uydu geliştirmenin Kuzey Korenin ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgili bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyen Kim, Kuzey Korenin uluslararası yaptırımlarla mücadele edeceğini ve savunma kabiliyetlerini artıracağını çünkü varlığının tehdit edildiğini ifade etti.
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Kim, Güney Kore hükümetinin, Kuzey Korenin teknolojisinin, ABD ana karasına ulaşabilen kıtalar arası balistik füzelere (ICBM) sahip olmak için yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmesini reddederek Saçma sapan konuşmayı bırakmalarının, dikkatli davranmalarının ve iki kez düşünmelerinin onlar adına daha iyi olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı. Güney Koreden bazı uzmanlar, yayımlanan fotoğrafların gözetleme için yetersiz olduğunu ve fırlatmaların Kuzey Korenin füze teknolojisini saklamaya yönelik olduğunu düşünüyor.
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ABD, B-52 BOMBARDIMAN UÇAKLARINI GÜNEY KOREYE GÖNDERDİBu açıklamalardan saatler sonra ABD Hava Kuvvetleri, Kuzey Koreye karşı güç gösterisi olarak F-35 ve F-15K avcı uçaklarıyla ortak tatbikat için B-52 stratejik bombardıman uçaklarını ile F-22 savaş uçaklarını Güney Koreye gönderdi.
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