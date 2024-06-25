Güney Kore ve ABD lojistik tatbikatı başlattı

Kuzey Kore askerleri ikinci kez Güney Kore ile çeşitli propaganda eylemlerine sahne olan sınırı geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den 30 kişilik asker grubunun yine Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) sınırı geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.