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Dünya

Güney Kore ve ABD lojistik tatbikatı başlattı

Güney Kore ve ABD ordusu, lojistik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin muharebe yetkinliklerinin muhafaza edilmesi için ortak lojistik tatbikatına başladı.

11:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:01 - 25/06/2024 Salı
AA
Tatbikatın 5 gün sürmesi bekleniyor.
Tatbikatın 5 gün sürmesi bekleniyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkedeki çeşitli bölgelere malzeme, personel ve ekipman dağıtım prosedürlerine yönelik tatbikatın, yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD'li askerin katılımıyla başladığını duyurdu.


Lojistik tatbikatının 5 gün süreceğini açıklayan JCS, bu tatbikatta muharebe kabiliyetlerinin muhafaza edilmesi amaçlanan askeri birliklerin
"gerçek operasyon bölgelerinde"
eğitileceğini bildirdi.

Güney Kore ordusu ile ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da 5 gün süren nehir geçişi tatbikatı yapmıştı.


Yedi yıl sonra bir ilk

ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez 5 Haziran'da ortak hava tatbikatı icra etmişti.



#ABD
#Güne Kore
#tatbikat
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