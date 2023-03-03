Güney Kore ve ABD'den tehlikeli hamle: Kuzey Kore'ye rağmen devam edecek

Özgürlük Kalkanı tatbikatı
ABD ve Güney Kore ordu sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, 13-23 Mart'ta yapılacak askeri eğitim tatbikatıyla savunma işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Lee, iki ülkenin, Kuzey Kore'nin olası tehditlerine karşı "ezici bir güçle" yanıt vereceğini belirtti.
ABD ordusu sözcüsü Albay Isaac L. Taylor ise tatbikatta operasyon kapasitelerini geliştirmek için "Warrior Shield FTX" adı verilen bir dizi büyük ölçekli ortak saha eğitimi düzenleyeceklerini söyledi.
Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi
Kuzey Kore'nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.
Doğu ve batıya çeşitli tip ve menzillerde 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.
Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.
Kuzey Kore'nin son haftalarda artan füze denemelerine karşılık Güney Kore, ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.
Kuzey Kore, 24 Şubat'ta ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki "düşmanca faaliyetlerini" sürdürmesini "savaş ilanı" sayacağını duyurmuştu.