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Dünya

Güney Kore ve ABD'den tehlikeli hamle: Kuzey Kore'ye rağmen devam edecek

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine rağmen "Özgürlük Kalkanı" isimli yıllık askeri tatbikatlarını planlandıkları gibi sürdürecek.

12:49 . 3/03/2023 Cuma
AA
Özgürlük Kalkanı tatbikatı

Özgürlük Kalkanı tatbikatı

ABD ve Güney Kore ordu sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, 13-23 Mart'ta yapılacak askeri eğitim tatbikatıyla savunma işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Özgürlük Kalkanı"
tatbikatında Kuzey Kore'nin
"saldırgan"
eylemlerine ve son çatışmalardan çıkarılan derslere odaklanılacağı kaydedildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung Jun
, "Güney Kore ve ABD ittifakı, Özgürlük Kalkanı tatbikatına hazırlanırken Kuzey Kore ordusunun provokasyonlarına karşı sağlam duruşu sürdürmeye de devam edecek."
dedi.

Lee, iki ülkenin, Kuzey Kore'nin olası tehditlerine karşı "ezici bir güçle" yanıt vereceğini belirtti.

ABD ordusu sözcüsü Albay Isaac L. Taylor ise tatbikatta operasyon kapasitelerini geliştirmek için "Warrior Shield FTX" adı verilen bir dizi büyük ölçekli ortak saha eğitimi düzenleyeceklerini söyledi.

Hem karada hem de denizde tatbikat yapılacağını anlatan Taylor
, "Warrior Shield FTX, iki ülkenin, Güney Kore'yi savunmada ortak bir duruşta olduğunun göstergesi."
değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesiyle girdi

Kuzey Kore'nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Doğu ve batıya çeşitli tip ve menzillerde 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore'nin son haftalarda artan füze denemelerine karşılık Güney Kore, ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Kuzey Kore, 24 Şubat'ta ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki "düşmanca faaliyetlerini" sürdürmesini "savaş ilanı" sayacağını duyurmuştu.



#"Özgürlük Kalkanı" tatbikatı
#ABD
#Güney KORE
#Kuzey Kore
#ortak askeri tatbikat
2 saat önce
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Güney Kore ve ABD'den tehlikeli hamle: Kuzey Kore'ye rağmen devam edecek
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